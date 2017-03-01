МЧС Абхазии: бомбоубежища сегодня не актуальны

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Поддерживать в действии бомбоубежища в республике нет смысла, считает начальник отдела гражданской защиты и поиска пропавших без вести МЧС Абхазии Маврик Амичба.

"Раньше укрывали рабочих в бомбоубежищах, а остальное население выводили за пределы зоны военных действий или чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день, и не только в нашей стране, начали отходить от подобных рамок. То есть сейчас считается гораздо выгоднее вывести предприятия за территорию города, быстро его собрать где-то на подготовленной площадке, чем пытаться держать в городе, который будут, к примеру, бомбить. Поэтому во многих странах уходят от принципа укрытия людей, то есть бомбоубежища на сегодняшний день становятся не столь актуальными", — сказал Амичба.

Сотрудник МЧС отметил, что у ведомства есть договоренности с автопредприятиями, которые в случае необходимости готовы подать в определенный пункт транспорт, откуда население будет собрано и вывезено из зоны бедствия.

Полную версию радиоинтервью с Мавриком Амичба слушайте здесь>>

"Плюс, все машины повышенной проходимости должны состоять на учете в военкоматах. Потому что в случае необходимости они будут привлечены", — подчеркнул спасатель.

По словам Маврика Амичба, в столице более 20 бомбоубежищ и противорадиационных укрытий. В советское время их размещали на территориях заводов, фабрик и около административных зданий.

"Ни одно из них сегодня не функционирует в полном объеме. Единицы из них готовы принять людей, имеется ввиду, что они не затоплены, не завалены мусором, не обвалены", — рассказал он.

Сегодня система Гражданской обороны находится в составе МЧС Абхазии. Отдел гражданской защиты и поиска пропавших без вести периодически проводит комплекс мероприятий по подготовке на случай боевых действий и различных чрезвычайных ситуаций.

"Наши основные задачи сейчас — мониторинг ситуации в различных районах, то есть в каком состоянии жилищный фонд, какое население у нас присутствует в каждом районе. В случае чрезвычайной ситуации мы должны знать, сколько нам нужно будет техники, например, чтобы эвакуировать тот или иной населенный пункт. Или же сколько нужно будет техники или средств, чтобы доставить их в безопасное место. Наша республика расположена от моря до гор. Так что у нас все может быть, все что угодно, от лавин в горах до выхода смерчей на побережье", — отметил Амичба.

Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day) ежегодно отмечается 1 марта. Он был учрежден по решению Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO) в 1990 году



