Город, в котором нет кино

В Сухуме нет кинотеатра на протяжении почти 25 лет. Появлялись иногда небольшие кинозалы, которые первое время имели спрос, а затем незаметно для всех прекращали свое существование.

На данный момент фильмы можно посмотреть в крохотном зале в центре города, в летнее время на пляже "Волна" балуют "большим" кино под звездным небом, изредка показывают фильмы для искушенных киноманов на СКЛАДе — и на этом все.

Спонтанная задумка

"Как ни странно, я из тех людей, которые с кино не связаны, мало того, я к тому же небольшой его любитель. Во мне две жилки — это коммерция и строительство, то, в чем я хорошо разбираюсь. К созданию кинозала я подошел как бизнесмен, а не киноман. Сама идея появилась спонтанно. Как-то раз мы ехали в машине и обсуждали помещение, которое находится в нашей собственности в Новом районе, прикидывая, чтобы можно было с ним сделать, и один из наших друзей, Эрик Микая, предложил открыть кинозал. Место подходящее, кино наши люди очень любят, и такого, как нам известно, здесь нет", — начал свой рассказ молодой инженер Саид Тания.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Слово" Баграта Шинкуба прозвучало на "Волне"

И уже на следующий день Саид начал прикидывать смету, считать затраты, определяться с материалом и представлять, как все это должно выглядеть.

Просторная темная комната, по углам которой стоят большие звуковые колонки. В конце комнаты висит экран внушительных размеров, закрывая собой всю стену. По всей площадке равномерно распределено около 30 мягких пуфов, вместо привычных кресел с общими подлокотниками. А у барной стойки возле билетной кассы то, без чего не обходится сейчас ни одно кино — попкорн. Таким представился энтузиастам новый кинозал в Сухуме. Обустройство еще не завершено, но уже подходит к финишу.

"Как мне известно, около 21 тысячи людей прописано в Новом районе столицы, но проживает гораздо больше. Здесь свой маленький мир и своя жизнь. На мой взгляд, подобные места приносят разнообразие в жизнь города и часто имеют спрос у молодежи. Я не занимался никакой рекламой, а о нас уже знает вся округа", — заявил Тания.

Пока мы вели беседу с Саидом, к нам подошла женщина лет пятидесяти.

— Я слышала, у вас открывается кинозал, – поинтересовалась она.

— Да, скоро начнем работать, — немного замешкавшись, ответил Саид

— Я живу рядом, в этом секционном доме, мне нужна работа, могу помогать с уборкой, – предложила свои услуги женщина.

Саид взял у нее номер, обсудил график работы, и так в течение нескольких минут штат кинозала стал на одного сотрудника больше.

Чтобы правильно использовать объем помещения, Саид Тания обратился за помощью к архитектору Каме Кация. Она подсказала, где должен быть вход, где барная стойка, и так далее. Остальные идеи для дизайна помещения были придуманы Саидом и его друзьями.

"Самые простые материалы были использованы в работе над интерьером. Стены, как вы заметили, мы закрыли деревянными поддонами. На потолке у меня коробки-клетки от яиц. Мой друг Астан Аджинджал рассказал, что во всех бюджетных звукозаписывающих студиях для хорошей шумоизоляции применяется вот такая яичная клетка, сама по себе — это прессованная бумага, которая очень хорошо поглощает звук. Все кондитерские организации Сухума знают обо мне как о человеке, который собирает их стопками", — улыбается Тания.

Оставшимися от поддонов небольшими кубиками Саид украсил барную стойку. Но главной фишкой интерьера, по словам Тания, будет игра света от многочисленных ламп и светодиодов. Даже переход от барной стойки в зал будет обыгрываться светом.

"Для создания чего-то нового и даже необычного необязательно доставать какие-то уникальные и сверхсложные материалы, иногда хватает обычного желания, фантазии и немного стараний", — считает молодой инженер.

Фильмы от SA

График сеансов еще не утвержден, но, по словам Саида, скоро запустят дневные сеансы для детей.

"Много недоделок пока у нас, на которые дети не обратят внимания, поэтому первыми показами будут мультфильмы: обучающие, познавательные и просто красочные и интересные", — сказал Тания

Из-за отсутствия лицензии на прокат, новых и громких премьер не будет. По словам Тания, можно выбрать и старые фильмы, которые находятся в открытом доступе и не требуют каких-то особых разрешений. Даже из них можно составить разнообразный репертуар на радость зрителям, и кинозал будет работать до поздней ночи.