Остались без кофе: кофейня на Брехаловке закрыта на ремонт

Sputnik, Рада Ажиба.

Чашка кофе давно превратилась для сухумчан из простого бодрящего напитка в ритуал встречи с друзьями или отличный атрибут, сопровождающий рабочий перерыв. Она не просто дарит изысканный вкус и аромат, а создает настроение, говорят жители столицы. Постоянные посетители Брехаловки в эти дни жалуются, что они остались без кофе.

"Мы часто приходим сюда с коллективом, с друзьями попить кофе, отдохнуть. А сегодня как обычно пришли и расстроились, кофейня закрыта на ремонт. Надеемся, что откроют в ближайшее время", — сказала Инга Габния.

Инга Габния считает, что осовременивать привычное всем место не стоит. А "президент" Брехаловки Лева Джения уверен, что на месте этой кофейни нужно построить красивое стеклянное здание.

"Эти дни у нас одни разговоры без кофе, — жалуется "президент". — Поскорее бы открыли. Нам некуда идти, поблизости в кафе дорогой кофе".

© Sputnik / Томас Тхайцук Аромат сухумских кофеен

По словам директора кофейни Руслана Андарбуа, ремонтно-восстановительные работы начались пару дней назад и продлятся еще неделю.

"Расширять кофейню мы не будем, только обновим то, что есть. Заменим электропроводку, водопровод, пол и оборудование, конечно", — рассказал о планах Андарбуа.

Он сказал, что хочет, чтобы кофейня радовала посетителей не только фирменным вкусным напитком, но и красотой, и чистотой.

"На данный момент рабочие залили пол, теперь ждем, пока высохнет, чтобы продолжить работу внутри. Снаружи сняли старую штукатурку, будем отделывать камнем", — рассказал директор.

Он планирует поставить еще больше деревянных столов.

"Мы хотим вокруг пальмы поставить полукругом столы. Людей на Брехаловке всегда много, и негде им присесть и попить кофе. Столов мало, но мы решим эту проблему", — отметил Руслан Андарбуа.

Кофейня на Брехаловке — излюбленное место сухумских и приезжих любителей напитка. С 2000 года главный кофевар на набережной Сухума — Алексей Саркисян.



