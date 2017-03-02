"Перезагрузку" Сухумского рынка намерены провести власти столицы

СУХУМ, 2 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Совместную ревизию на Сухумском центральном рынке провели депутаты городского Собрания Сухума и представители столичной администрации в четверг 2 марта.

"Главная цель — упорядочить торговые точки на территории рынка. Дело в том, что торговать сыром и мясомолочной продукцией под открытым небом — это нарушение всех санитарных норм. Потерпели 20 лет, помогли людям, теперь это прекращать уже нужно", — заявил председатель городского Собрания Сухума Константин Пилия.

По словам депутата столичного Собрания Семена Бжания, на рынке существует и другая проблема – расположение торговых точек не соответствует правилам пожарной безопасности.

"Люди хаотично вытаскивают свои прилавки, возводят быстровозводимые конструкции. Если бы это никому не мешало, то мы могли бы закрыть глаза. Но в случае, к примеру, пожара, здесь и машина пожарная не проедет и при эвакуации массовая давка начнется", — подчеркнул он.

© Sputnik. Леон Гуния Обзор цен на рынке Сухума

Продавцы согласны с претензиями и готовы прекратить продажу продуктов в неположенных местах, если им предоставят соответствующие места, и если этих норм будут придерживаться все торговцы.

"Я не буду продавать. Как скажут, так и сделаем. Если все сделают, то и я так сделаю. Я могу и сегодня убрать сыр с прилавка", — сказала продавщица Инна Хаджимба.

Директор Сухумского городского центрального рынка Алхас Гургулия рассказал Sputnik, что администрацией рынка разработана специальная концепция, которая позволит изменить сложившуюся ситуацию на рынке. Он объяснил, что она заключается в том, чтобы перенести реализацию продовольственных товаров на первый этаж основного корпуса рынка.

"Проблема в том, что после пожара на первом этаже основного корпуса в 2010 году по решению Кабмина разрешили продавать вещи. Там торгует около 200 человек. Видение администрации рынка в том, что нужно освободить первый этаж от вещей и отдать его под продовольственную группу товаров", — сказал Гургулия.

Директор подчеркнул, что торговцев вещами, которые сегодня работают на первом этаже основного корпуса, нужно куда-то перевести. Для них, продолжил он, необходимо построить новый павильон на территории рынка.

"Есть понимание. Мы уже это озвучивали в городском Собрании, депутаты были не против. Нужно нам это спроектировать, составить смету и затем искать деньги на это. Сначала необходимо создать для них места и только после этого переводить", — подчеркнул директор рынка.

Ревизия на Сухумском городском центральном рынке, инициированная Сухумским городским Собранием, прошла совместно с сотрудниками прокуратуры, милиции и санэпидстанции.