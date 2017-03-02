Ни проехать, ни пройти: проблемы Сухумского рынка

Совместную ревизию на Сухумском центральном рынке провели депутаты городского Собрания Сухума и представители столичной администрации в четверг 2 марта.

"Главная цель — упорядочить торговые точки на территории рынка. Дело в том, что торговать сыром и мясомолочной продукцией под открытым небом — это нарушение всех санитарных норм. Потерпели 20 лет, помогли людям, теперь это прекращать уже нужно", — заявил председатель городского Собрания Сухума Константин Пилия.

По словам депутата столичного Собрания Семена Бжания, на рынке существует и другая проблема – расположение торговых точек не соответствует правилам пожарной безопасности.

Продавцы согласны с претензиями и готовы прекратить продажу продуктов в неположенных местах, если им предоставят соответствующие места, и если этих норм будут придерживаться все торговцы.

Директор Сухумского городского центрального рынка Алхас Гургулия рассказал Sputnik, что администрацией рынка разработана специальная концепция, которая позволит изменить сложившуюся ситуацию на рынке. Он объяснил, что она заключается в том, чтобы перенести реализацию продовольственных товаров на первый этаж основного корпуса рынка.

Ревизия на Сухумском городском центральном рынке, инициированная Сухумским городским Собранием, прошла совместно с сотрудниками прокуратуры, милиции и санэпидстанции.

Подробнее об этом читайте здесь >>



