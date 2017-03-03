Закон о невидимом: в Абхазии будут охранять нематериальную культуру

Закон о защите нематериальной культуры, поправка в земельный кодекс, конкурс на бережное отношение к истории стали темами пресс-конференции Министра культуры Абхазии Эльвиры Арсалия и замминистра Батала Кобахия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Льготы для арендаторов

По словам замминистра культуры Абхазии Батала Кобахия, в марте Парламент принял поправку в Земельный кодекс. В ней обозначено, что объекты культурного наследия должны быть исследованы археологами и специалистами от Минкультуры до их передачи арендаторам.

"До этого в законе были разночтения, которые предполагали разное толкование", — сказал Кобахия.

Кроме того, законодатели утвердили льготы по арендной плате для тех пользователей исторических зданий и памятников, которые вкладывают средства в реконструкцию своих объектов и проводят ее по всем правилам.

Узаконенные ритуалы

Эльвира Арсалия рассказала, что Министерство культуры сейчас готовит законопроект об охране объектов нематериального культурного наследия страны.

"В списке культурного наследия ЮНЕСКО есть узбекский плов, соколиная охота, ковроткачество, — сказала Арсалия. – Мы хотим обозначить такие объекты в Абхазии. Это наш язык, в котором есть своя уникальность, обычаи, обряды, ритуалы. Хотим привлечь внимание к этому неосязаемому богатству. Кроме того, должна быть законодательная база для экспедиций фольклористов, этнологов, которые решат исследовать этот пласт нашей культуры".

Конкурс на бережное отношение к истории

По словам Батала Кобахия, 17 марта на брифинге Минкультуры объявит о старте конкурса на бережное отношение к культурному наследию страны. Он будет проходить в пяти номинациях. Призы победителям пока хранятся в секрете.

© Sputnik. Роберт Джопуа Монументальная комиссия: проекты и вердикты

"Мы постоянно говорим о запретах, наказаниях для тех, кто нерадиво относится к памятникам, — сказал Кобахия. – В этот раз решили подойти с другой стороны и поощрить тех, кто работает во благо культурно-исторического наследия Абхазии".

По словам замминистра, лучших в конкурсе будут определять по номинациям: пользователь (арендатор) исторических объектов, проект реставрации этих объектов, реализация проекта реставрации, научная работа и работа СМИ по популяризации историко-культурного наследия Абхазии.

Домовые книги столетней давности

По словам замминистра культуры, сейчас готовится к печати второй тираж книги "Старый Сухум", которая оказалась очень востребована читателями.

Кроме того, Министерство культуры планирует издать каталог архивов, обнаруженных в ходе инвентаризации.

© Фото: предоставлено Баталом Кобахия "Старый СухумЪ" Анзора Агумаа

"Это будет сборник документов, старых карт, проектов зданий, — сказал Кобахия. – Мы обнаружили много таких документов, которые хранятся в различных ведомствах, никогда не публиковались и недоступны для исследователей. Нам попались даже домовые книги начала ХХ века. Сейчас мы все это сканируем и систематизируем"

Приглашение зарубежных скульпторов

Монументальная комиссия Абхазии при Министерстве культуры хочет придать международный статус конкурсам на новые памятники Абхазии.

"В Абхазии мало своих скульпторов, и мы хотели бы привлечь участников из-за рубежа, — сказала Арсалия. – В мире существует практика, когда авторы создают памятники для других стран. Кроме того, много наших соотечественников живут за пределами Абхазии, которые могут участвовать в конкурсах на новые скульптуры и мемориалы".

По словам Батала Кобахия, часто комиссия не имеет выбора, потому что на конкурс предоставляется всего один проект.

Эльвира Арсалия рассказала, что суть работы комиссии – долгосрочное планирование, потому что скульптура – самый финансово затратный вид искусства.

© Sputnik. Томас Тхайцук Скульптор Архип и бронзовые обитатели Сухума 11

"Памятников не должно быть много, — сказал Батал Кобахия. – Но они должны вызывать эмоции не только у жителей, но и гостей Абхазии".

Знаковые юбилеи

Помимо проектов в сфере защиты историко-культурного наследия, в Абхазии в 2017 году ожидается много знаковых культурных событий, рассказали участники пресс-конференции.

В День рождения Фазиля Искандера, 6 марта, в Русском театре пройдет вечер памяти писателя.

Очередной искандеровский фестиваль определился с темой, она заявлена как "Фазиль и дети".

Кроме того, пройдут торжественные юбилеи Абхазского государственного музея, художника Александра Шеваршидзе (Чачба), поэтов и писателей Баграта Шинкуба, Таифа Аджба, Джумы Ахуба и Дмитрия Гулиа.