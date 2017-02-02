Новый экскурсионный маршрут "Старый Сухум" введет Минтуризма Абхазии

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Министерство по курортам и туризму Абхазии планирует ввести новый экскурсионный маршрут на основе книги Анзора Агумаа "Старый Сухум", заявил на пресс-конференции заместитель министра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба.

© Фото: предоставлено Баталом Кобахия "Старый СухумЪ" Анзора Агумаа

"Мы в министерстве прочли книгу Агумаа и решили, что нужно сделать маршрут по старому Сухуму. В столице много интересных старинных зданий со своей историей, на которых можно построить полноценный маршрут ", — сказал Ахба.

Кроме того, по словам замминистра, в новые экскурсионные маршруты неплохо бы включать некоторые рестораны, чтобы максимально продвигать всю инфраструктуру, существующую сейчас в Абхазии.

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