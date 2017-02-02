02:30 03 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Диоскурия

Новый экскурсионный маршрут "Старый Сухум" введет Минтуризма Абхазии

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
25150

Пресс-конференция с представителями Министерства по курортам и туризму, Абхазского госуниверситета и "Абхазского союза туризма" прошла в пресс-центре Sputnik в четверг 2 февраля.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Министерство по курортам и туризму Абхазии планирует ввести новый экскурсионный маршрут на основе книги Анзора Агумаа "Старый Сухум", заявил на пресс-конференции заместитель министра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба.

Историк, археолог, художниа, коллекционер Анзора Агумаа
© Фото: предоставлено Баталом Кобахия
"Старый СухумЪ" Анзора Агумаа

"Мы в министерстве прочли книгу Агумаа и решили, что нужно сделать маршрут по старому Сухуму. В столице много интересных старинных зданий со своей историей, на которых можно построить полноценный маршрут ", — сказал Ахба.

Кроме того, по словам замминистра, в новые экскурсионные маршруты неплохо бы включать некоторые рестораны, чтобы максимально продвигать всю инфраструктуру, существующую сейчас в Абхазии.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Презентация книги Анзора Агумава - Старый Сухум
Книга всей жизни
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и месте проведения курсов для экскурсоводов
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и местах проведения курсов для экскурсоводов
Как вести себя при гололеде
Как вести себя при гололеде

Соцсети

Sputnikabkhazia