"Православная Абхазия" Юрия Сенкевича

В девяностых годах Юрий Сенкевич снял документальный фильм "Православная Абхазия", который был показан в программе "Клуб путешественников" по российскому телевидению, своими воспоминаниями о Сенкевиче поделились участники съемок.
Sputnik, Владимир Бегунов.
Когда-то по телецентру "Останкино" ходил анекдот — в дебрях Амазонки обнаружена очень редкая птица, которая никогда не видела Юрия Сенкевича. Сегодня легендарному телеведущему и путешественнику исполнилось бы восемьдесят лет. Он плавал на папирусных лодках с Туром Хейердалом через Атлантику и Индийский океан, чтобы доказать теорию миграции древних мореплавателей, поднимался на Эверест и достигал обоих полюсов планеты.
Кроме телевидения и путешествий, Сенкевич занимался научными исследованиями в космической области. Ему принадлежат более шестидесяти научных работ о космической физиологии и психологии, изучении человека в экстремальных условиях. Государственную премию СССР Юрий Александрович получил за исследования в Антарктиде.
В девяностых годах он снял документальный фильм "Православная Абхазия", который был показан в программе "Клуб путешественников" по российскому телевидению. В фильм вошло интервью с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, главой Абхазской Церкви, на тот момент настоятелем храма Апостола Симона Кананита отцом Виссарионом (Аплиаа).
Этот фильм во многом переломил отношение к Абхазии. Страна начала понемногу ассоциироваться на постсоветском пространстве не только с войной, но и с многовековым историческим и культурным наследием.
"Телеэкран создает некий барьер, — рассказал советник президента Абхазии Владимир Зантария. — Я не думал, что Сенкевич настолько открытый и простой человек в жизни. Во время съемок фильма об Абхазии мы с ним много общались, он восхищался Абхазией, рассказывал о Кусто, трепетно к нему относился".
Владимир Зантария на основе этих встреч написал о Юрии Сенкевиче очерк, вошедший в книгу "Абхазская тетрадь". Еще сохранился снимок, сделанный у дольмена возле Государственного этнографического музея Абхазии.
"Съемочная группа "Клуба путешественников" была здесь дня три, — вспоминает Зантария. – В форелевом хозяйстве в Гудаутском районе снимали Владислава Ардзинба. После съемок Владислав Григорьевич и Юрий Сенкевич беседовали о шумерах, о древних цивилизациях. Ардзинба же историк, востоковед, эти темы их обоих очень интересовали. Это был очень непринужденный и теплый диалог".
Глава Абхазской Церкви иерей отец Виссарион (Аплиаа) был одним из героев фильма "Православная Абхазия".
"Сенкевич был человеком вселенского масштаба, его беспокоило все, что происходило вокруг, — вспоминает отец Виссарион. – Он был подвижником. Существуют духовные и мирские подвижники. Есть очень большая разница между теми, кто работает, и теми, кто служит. У Сенкевича предки священники, ему все это близко, он как раз служил своему народу, своей стране".
Отец Виссарион рассказал, что он бывал на могиле Юрия Сенкевича на Новодевичьем кладбище и молился за упокой его души.
Юрий Сенкевич скончался 25 сентября 2003 года в Москве от сердечной недостаточности.