"Православная Абхазия" Юрия Сенкевича

В девяностых годах Юрий Сенкевич снял документальный фильм "Православная Абхазия", который был показан в программе "Клуб путешественников" по российскому телевидению, своими воспоминаниями о Сенкевиче поделились участники съемок.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Когда-то по телецентру "Останкино" ходил анекдот — в дебрях Амазонки обнаружена очень редкая птица, которая никогда не видела Юрия Сенкевича. Сегодня легендарному телеведущему и путешественнику исполнилось бы восемьдесят лет. Он плавал на папирусных лодках с Туром Хейердалом через Атлантику и Индийский океан, чтобы доказать теорию миграции древних мореплавателей, поднимался на Эверест и достигал обоих полюсов планеты.

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Кроме телевидения и путешествий, Сенкевич занимался научными исследованиями в космической области. Ему принадлежат более шестидесяти научных работ о космической физиологии и психологии, изучении человека в экстремальных условиях. Государственную премию СССР Юрий Александрович получил за исследования в Антарктиде.

В девяностых годах он снял документальный фильм "Православная Абхазия", который был показан в программе "Клуб путешественников" по российскому телевидению. В фильм вошло интервью с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, главой Абхазской Церкви, на тот момент настоятелем храма Апостола Симона Кананита отцом Виссарионом (Аплиаа).

Фото предоставлено отцом Виссарионом Первый Президент Абхазии Владислав Ардзинба, Глава Абхазской Церкви, на тот момент настоятель храма Апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма "Православная Абхазия". 1999г.

Этот фильм во многом переломил отношение к Абхазии. Страна начала понемногу ассоциироваться на постсоветском пространстве не только с войной, но и с многовековым историческим и культурным наследием.

"Телеэкран создает некий барьер, — рассказал советник президента Абхазии Владимир Зантария. — Я не думал, что Сенкевич настолько открытый и простой человек в жизни. Во время съемок фильма об Абхазии мы с ним много общались, он восхищался Абхазией, рассказывал о Кусто, трепетно к нему относился".

Владимир Зантария на основе этих встреч написал о Юрии Сенкевиче очерк, вошедший в книгу "Абхазская тетрадь". Еще сохранился снимок, сделанный у дольмена возле Государственного этнографического музея Абхазии.

"Съемочная группа "Клуба путешественников" была здесь дня три, — вспоминает Зантария. – В форелевом хозяйстве в Гудаутском районе снимали Владислава Ардзинба. После съемок Владислав Григорьевич и Юрий Сенкевич беседовали о шумерах, о древних цивилизациях. Ардзинба же историк, востоковед, эти темы их обоих очень интересовали. Это был очень непринужденный и теплый диалог".

Глава Абхазской Церкви иерей отец Виссарион (Аплиаа) был одним из героев фильма "Православная Абхазия".

"Сенкевич был человеком вселенского масштаба, его беспокоило все, что происходило вокруг, — вспоминает отец Виссарион. – Он был подвижником. Существуют духовные и мирские подвижники. Есть очень большая разница между теми, кто работает, и теми, кто служит. У Сенкевича предки священники, ему все это близко, он как раз служил своему народу, своей стране".

Отец Виссарион рассказал, что он бывал на могиле Юрия Сенкевича на Новодевичьем кладбище и молился за упокой его души.

Юрий Сенкевич скончался 25 сентября 2003 года в Москве от сердечной недостаточности.