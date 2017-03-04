Океаны и эфиры Юрия Сенкевича

Бессменный ведущий программы "Клуб путешественников" Юрий Сенкевич, помимо работы на телевидении, писал книги и занимался научными исследованиями в космической области. Ему принадлежат более 60 научных работ о космической физиологии и психологии, изучении человека в экстремальных условиях. Государственную премию СССР Сенкевич получил за исследования в Антарктиде.

Подробнее об этом читайте здесь>>

В девяностых годах он снял документальный фильм "Православная Абхазия", который был показан в программе "Клуб путешественников" по российскому телевидению. В фильм вошло интервью с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, главой Абхазской Церкви, на тот момент настоятелем храма Апостола Симона Кананита отцом Виссарионом (Аплиаа).

Sputnik представляет фотоленту из архивных снимков Юрия Сенкевича — телеведущего, ученого и путешественника.



