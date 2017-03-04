21:55 04 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Фото

Океаны и эфиры Юрия Сенкевича

Получить короткую ссылку
34 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Юрий Сенкевич
  • Сенкевич готовится к съемке
  • Подготовка телевизионной передачи Клуб кинопутешествий
  • Первый Президент Абхазии Владислав Ардзинба, Глава Абхазской Церкви, на тот момент настоятель храма Апостола Симона Канонита отец Виссарион (Аплиаа) и Юрий Сенкевич во время съемок фильма «Православная Абхазия». 1999г.
  • Ведущий передачи Клуб кинопутешествий, научный сотрудник института медико-биологических проблем Юрий Сенкевич.
  • Юрий Сенкевич с макетом папирусной лодки
  • Экспедиционная папирусная лодка Ра-2
  • Путешественники Тим Северин и Юрий Сенкевич
  • Владислав Ардзинба и Юрий Сенкевич во время съемок фильма Православная Абхазия
  • Сенкевич и Маллори в передаче Клуб кинопутешествий
  • Советский врач Юрий Сенкевич
  • Александр Згуриди, Юрий Сенкевич, Тур Хейердал
  • СЕНКЕВИЧ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ
© Sputnik. Птицын
Юрий Сенкевич объездил всю планету, пересекал Атлантический и Индийский океаны на папирусных лодках с Туром Хейердалом, поднимался на Эверест, бывал на Северном и Южном полюсах.

4 марта исполняется восемьдесят лет со дня рождения путешественника, писателя, телеведущего Юрия Сенкевича.

Бессменный ведущий программы "Клуб путешественников" Юрий Сенкевич, помимо работы на телевидении, писал книги и занимался научными исследованиями в космической области. Ему принадлежат более 60 научных работ о космической физиологии и психологии, изучении человека в экстремальных условиях. Государственную премию СССР Сенкевич получил за исследования в Антарктиде.

Подробнее об этом читайте здесь>>

В девяностых годах он снял документальный фильм "Православная Абхазия", который был показан в программе "Клуб путешественников" по российскому телевидению. В фильм вошло интервью с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба, главой Абхазской Церкви, на тот момент настоятелем храма Апостола Симона Кананита отцом Виссарионом (Аплиаа).

Sputnik представляет фотоленту из архивных снимков Юрия Сенкевича — телеведущего, ученого и путешественника.


Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Юрий Сенкевич с макетом папирусной лодки
Океаны и эфиры Юрия Сенкевича
Участница шоу Ты супер! Валерия: выход в следующий тур отмечу сном
Участница шоу "Ты супер" Валерия: выход в следующий тур отмечу сном
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia