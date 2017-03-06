Пять этажей и двести соседей: дом для студентов в Сухуме

Незабытое старое

Студенческое общежитие – словосочетание, которое у одних вызывает чувство романтики, наполненной духом авантюризма, молодости и самостоятельности. У других, напротив, ассоциируется с вынужденным пребыванием вдали от домашнего комфорта, отсутствием личного пространства и удобств.

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К осени 2017 года у студентов Абхазского государственного университета появится возможность сделать свой выбор, ездить каждый день домой в другой город после лекций или же оставаться в общежитии буквально в нескольких десятках метров от места учебы.

Проректор по строительной части АГУ Анзор Кортуа рассказал, что работы по восстановлению студенческого общежития, которое успешно функционировало в довоенное время, ведутся в рамках российской Инвестиционной программы с февраля 2016 года.

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"В феврале прошлого года был заключен контракт между генеральным заказчиком УКС и генподрядчиком "Столица Строй-сервис". В принципе, с того же месяца и начались первые работы по восстановлению старого здания студенческого общежития, сдача которого планируется к сентябрю", — рассказал Кортуа.

На сегодняшний день, добавил он, строительно-монтажные работы здания конца 60-х годов прошлого века выполнены на 80%. Строители провели новые коммуникации к общежитию, установили отдельный трансформатор и собственную котельную, заменили окна, обновили фасад и интерьер.

Кортуа вспомнил, что в советские годы в этом месте был целый студенческий городок с собственной инфраструктурой. На его территории были три многоэтажных общежития, отдельная столовая, прачечная. Все это раньше принадлежало Государственному институту субтропического хозяйства, куда впоследствии, в 1993 году, перевели АГУ. По мнению проректора, оставшиеся два пятиэтажных здания тоже подлежат восстановлению, но пока на это нет средств.

"Был проведен мониторинг всех трех зданий, проведены изыскательские работы, по которым определили, что их можно восстановить, составлена сметная документация. Но денег пока хватило только на восстановление одного комплекса", — отметил Кортуа.

На вопрос, не будут ли пустовать общежития, вместимость которых примерно по 260 человек, Кортуа уверенно заявил, что спрос на места в них будет высоким. После того как в СМИ появилась информация о планируемом открытии такого объекта, стали поступать просьбы от родителей студентов забронировать для их детей комнаты в нем.

По мнению Кортуа, из более трех с половиной тысяч учащихся АГУ около 50% ежедневно приезжают на лекции из других районов республики, а общежитие позволит беречь время и силы, затрачиваемые на дорогу, что поможет сосредоточиться на учебе.

© Sputnik. Зафас Гамгия Ремонтрые работы в студенческом общежитии

Новоселье осенью

Производитель общестроительных работ Астамур Агрба рассказал о том, что на первом этаже общежития будут расположены медкабинет, охрана, библиотека с читальным залом, тренажерный зал, комната отдыха. Для проживания предназначены четыре этажа. На каждом 50-60 спальных мест, разбитых по блокам, с общей кухней в конце коридора. На три комнаты предусмотрено два санузла и одна душевая.

"Объект находится на завершающей стадии. Работы проведены примерно на 80%. Пока остается провести электрику, установить сантехнику и малярные работы на нескольких этажах. Практически на всех этажах уже поклеены обои, отделаны потолки, положили ламинат и плитку", — рассказал Агрба.

Заказчики уверены, что общежитие будет сдано во время, но опасаются того, что не сразу смогут принять студентов из-за отсутствия средств на закупку необходимой мебели и техники.

"Мы не сможем впустить в общежитие студентов без мебели. Нужны сотни кроватей, тумб, шкафов, вешалок, необходимо обустроить кухню. Вся беда в том, что при формировании сметы была включена сумма на приобретение этих вещей, но с увеличением затрат на материально технические ресурсы, денег практически не осталось", — с сожалением отметил Кортуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выбор профессии: случайность или необходимость

Он выразил надежду на поддержку со стороны государства в решение этой проблемы, которую под личный контроль взял премьер-министр Абхазии Беслан Барциц.

Многим родителям сложно отпускать детей в "свободное плавание", и они испытывают волнение от того, что вдали от дома, да еще и в общежитии, где находятся сотни других студентов, с ними может что-то случиться. Могут попасть под влияние дурной компании или забросить учебу, к примеру. В действительности, это лишь малая часть из длинного списка фобий родителей на эту тему, но Кортуа поспешил успокоить, что излишней свободы не будет, так как уже выделены штаты на охрану, комендантов, вахтеров, а на территории объекта и этажах будут камеры видеонаблюдения.

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