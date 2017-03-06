Студенческое общежитие АГУ: ремонт будет, а мебель - неизвестно

Проректор по строительной части АГУ Анзор Кортуа рассказал корреспонденту Sputnik о том, что работы по восстановлению студенческого общежития, которое успешно функционировало в довоенное время, ведутся в рамках российской Инвестиционной программы с февраля 2016 года.

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"В феврале прошлого года был заключен контракт между генеральным заказчиком УКС и генподрядчиком "Столица строй-сервис". В принципе, с того же месяца и начались первые работы по восстановлению старого здания студенческого общежития, сдача которого планируется к сентябрю", — рассказал Кортуа.

На сегодняшний день, добавил он, строительно-монтажные работы здания конца 60-х выполнены на 80%. В этот объем входят проведение всех необходимых коммуникаций к общежитию, электрических кабелей, установка отдельного трансформатора и котельной, замена окон, фасадные и внутренние работы.

Кураторы строительных работ студенческого общежития уверены в том, что он будет сдан вовремя, но опасаются того, что не сразу смогут принять студентов по причине отсутствия средств на закупку всей необходимой мебели и техники.