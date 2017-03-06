Хаджимба: очевиден рост собственных доходов страны

СУХУМ, 6 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Рост собственной доходной части госбюджета очевиден для всех, сказал на заседании Кабинета Министров республики президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Очевидна для всех тенденция последних двух лет, что идет рост собственной доходной части бюджета. Эта динамика должна наращиваться. Для этого действующая система налогообложения должна претерпеть серьезные изменения, необходимо интенсифицировать начатый процесс реформирования бюджетного устройства", — сказал Хаджимба.

Глава государства считает, что на экономических и финансовых возможностях страны отразились кризисные и санкционные процессы, запущенные западом в отношении России.

"За последние два с лишним года это почувствовали и мы с вами в вопросах реализации мероприятий по линии Инвестпрограммы", — сказал он.

По словам президента, немало трудностей возникало и в части своевременного исполнения социально значимых обязательств.

"Да, они были, никто не отрицает. Но все эти обязательства, несмотря на то, что по времени по некоторым направлениям запоздали, мы выполнили, нет никаких долгов. Это все делалось без повышения тарифов и ставок налогов. Несмотря на все трудности, связанные с несовершенством государственных институтов и бесконечной политической возней, мы выдержали все сложности и продолжаем укреплять все эти позиции", — отметил Хаджимба.

Все усилия, продолжил президент, в ближайшее время должны быть направлены на развитие деловой активности малого, среднего и крупного бизнеса, создание условий их становления и развития, а также снижение всяческих административных барьеров.

"Наши бюджетные возможности следует улучшать не путем повышения налогов, а их полным взиманием и недопущением использования коррупционных схем, а также путем эффективности бюджетных расходов. В этой части мы далеки от совершенства, хотя уже существующая система казначейства позволяет осуществлять контроль за использованием финансовых средств", — сказал глава государства.

По многим видам налогов, подчеркнул Рауль Хаджимба, государство не добирает значительные суммы, что составляет порядка 243 миллионов рублей. Правительство, по его мнению, должно провести соответствующую работу, направленную на установление причин и принятие мер по ликвидации таких задолженностей. Президент подчеркнул, что никаких снисхождений в этом вопросе не должно быть.



