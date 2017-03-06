Президент о развитии экономики: помощь бизнесу и снижение барьеров

Усилия правительства должны быть направлены на развитие деловой активности малого, среднего и крупного бизнеса, создание условий их становления и развития, а также на снижение всяческих административных барьеров, считает президент Рауль Хаджимба.

Подробнее об этом читайте здесь>>

По многим видам налогов, подчеркнул Рауль Хаджимба, государство не добирает значительные суммы, что составляет порядка 243 миллионов рублей. Правительство, по его мнению, должно провести соответствующую работу, направленную на установление причин и принятие мер по ликвидации таких задолженностей. Президент подчеркнул, что никаких снисхождений в этом вопросе не должно быть.



