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Президент о развитии экономики: помощь бизнесу и снижение барьеров

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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Рост собственной доходной части госбюджета очевиден для всех, сказал на заседании Кабинета Министров республики президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Усилия правительства должны быть направлены на развитие деловой активности малого, среднего и крупного бизнеса, создание условий их становления и развития, а также на снижение всяческих административных барьеров, считает президент Рауль Хаджимба. 

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По многим видам налогов, подчеркнул Рауль Хаджимба, государство не добирает значительные суммы, что составляет порядка 243 миллионов рублей. Правительство, по его мнению, должно провести соответствующую работу, направленную на установление причин и принятие мер по ликвидации таких задолженностей. Президент подчеркнул, что никаких снисхождений в этом вопросе не должно быть. 


Теги:
Абхазия


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