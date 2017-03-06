Абхазский диалект русского: вечер памяти Искандера

В первый день рождения Фазиля без него своими воспоминаниями о писателе поделились те, кто его помнил, кто с ним работал.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Видео смотрите здесь>>

Актеры абхазского и русского театров выступили со стихами и монологами из произведений Искандера. Поэт Геннадий Аламиа прочел переводы своих стихов на русский язык, выполненные Искандером. Были показаны фрагменты фильмов по произведениям Фазиля "Колчерукий" Вячеслава Аблотиа, "Дедушка" Аслана Камкиа и документальной ленты о самом писателе Ибрагима Чкадуа.

© Sputnik. Томас Тхайцук РУСДРАМу присвоено имя Фазиля Искандера

"Искандер сделал Абхазию другой с помощью своих героев, — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба. – Фазиль не умер, он с нами".

Как рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, темой следующего фестиваля Искандера будет детство. Минкультуры готовит фестиваль вместе с детским домом творчества.

Режиссер "Колчерукого" Вячеслав Аблотиа вспоминал о работе над фильмом и о реакции Искандера на первом просмотре в Пицунде.

"Фазиль с улыбкой сказал: "Напористый фильм! Здесь мало что осталось от моих книг, но дух сохранился", — поделился воспоминаниями режиссер.

Режиссер Абхазского театра драмы Мадина Аргун призналась, что за свою жизнь трижды ставила искандеровских "Кроликов и удавов". Каждый раз это оказывался разные спектакли, потому что выбиралась другая тема в многослойном произведении.

"Возможно, лет через десять я представлю еще одну версию прочтения этой книги, — предположила Аргун. – Меня очень занимает тема поэта и власти, которую можно сделать основной в новой постановке".

Режиссер Ибрагим Чкадуа отметил, что в произведениях Искандера практически нет плохой погоды, несмотря на то, что Абхазия субтропическая страна, и дожди здесь идут часто.

Поэт Геннадий Аламиа считает, что Искандер в своей литературе создал абхазский диалект русского языка.

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".