В руке рука: кадры вечера памяти Фазиля Искандера в Сухуме

Актеры абхазского и русского театров выступили со стихами и монологами из произведений Искандера. Поэт Геннадий Аламиа прочел переводы своих стихов на русский язык, выполненные Искандером. Были показаны фрагменты фильмов по произведениям Фазиля "Колчерукий" Вячеслава Аблотиа, "Дедушка" Аслана Камкиа и документальной ленты Ибрагима Чкадуа о самом писателе.

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"Искандер сделал Абхазию другой с помощью своих героев, — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба. – Фазиль не умер, он с нами".

По словам поэта Геннадия Аламиа, Искандер в своей литературе создал абхазский диалект русского языка.



