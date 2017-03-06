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В руке рука: кадры вечера памяти Фазиля Искандера в Сухуме

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Темы:
Наш Фазиль (71)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

В день рождения Фазиля Искандера, в понедельник 6 марта, в Русском театре драмы Абхазии прошел вечер памяти писателя.

Актеры абхазского и русского театров выступили со стихами и монологами из произведений Искандера. Поэт Геннадий Аламиа прочел переводы своих стихов на русский язык, выполненные Искандером. Были показаны фрагменты фильмов по произведениям Фазиля "Колчерукий" Вячеслава Аблотиа, "Дедушка" Аслана Камкиа и документальной ленты  Ибрагима Чкадуа о самом писателе. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Искандер сделал Абхазию другой с помощью своих героев, — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба. – Фазиль не умер, он с нами".

По словам поэта Геннадия Аламиа, Искандер в своей литературе создал абхазский диалект русского языка. 


Темы:
Наш Фазиль (71)
Теги:
Абхазия


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