Каримов, "Пахтакор" и Ташкент: что знают об Узбекистане в Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

В Абхазии очень много представителей Узбекистана, отмечают опрошенные в Сухуме. В основном это люди, приехавшие на заработки.

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"Думаю, практически каждый сталкивался с узбеками. Многие из нас делают ремонт и нанимают узбеков. Не могу сказать, что они профессионалы, но это возможность восполнить дефицит рабочих", — сказала Наала Мукба.

Пенсионер Константин Тужба вспоминает, что, когда в советские годы зарубежные правительственные делегации приезжали в Москву, их обязательно возили в Самарканд и Бухару.

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"Многие узбеки здесь работают, но наша молодежь и многие взрослые не знают, насколько Узбекистан богат культурой. Выдающиеся памятники архитектуры находятся в Узбекистане, — подчеркнул Тужба. – Я бывал там и был поражен красотой. И там я впервые увидел узбеков краснодеревщиков. Во дворцы входы, парадные двери деревянные, делают их вручную пять-шесть лет. Представьте себе, насколько это красиво и насколько квалифицированные были рабочие".

По словам Виталия Шария, это сейчас узбеки ассоциируются с рабочими и гастарбайтерами, тогда как Узбекистан большая республика, в которой живут разные люди.

"В советские годы не было таких ассоциаций, как сейчас, "Равшан-Джамшут". Как и везде, там разные слои населения, ученые и рабочие, есть театры, и даже свой балет, по-моему, есть, — заметил Шария. – В Ташкент билеты стоили недорого, бывал там в начале 90-х годов".

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Уроженка города Ткуарчал Эмма Шат-ипа поделилась своими знаниями об узбекской команде "Пахтакор", футболисты которой погибли в авиакатастрофе в 1979 году.

"В школе мы пели песню про футбольную команду "Пахтакор", которая разбилась. Тогда же все друг друга любили и сочувствовали", — с ностальгией вспоминает Эмма.

Сухумчанка Инга Гагулия призналась, что пробовала настоящий узбекский плов.

"Плов вкусный у них, пробовала одни раз, но здесь трудно его готовить, потому что определенные специи нужны, которые только в Узбекистане продают, — сказала Инга. – Узбеков в Абхазии сейчас много, поэтому видела у нас на рынке, даже открыта узбекская кухня, где они плов готовят, свой какой-то хлеб".

Абхазы считают узбеков хлебосольным и дружелюбным народом.



