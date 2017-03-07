14:21 07 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Флаг Узбекистана

Каримов, "Пахтакор" и Ташкент: что знают об Узбекистане в Абхазии

© Sputnik. Узбекистан
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (20)
12010

В очередном опросе корреспонденты Sputnik выясняли, что в Абхазии знают об Узбекистане.

Sputnik, Амра Амичба.  

В Абхазии очень много представителей Узбекистана, отмечают опрошенные в Сухуме.  В основном это люди, приехавшие на заработки.

Видео смотрите здесь>>

"Думаю, практически каждый сталкивался с узбеками. Многие из нас делают ремонт и нанимают узбеков. Не могу сказать, что они профессионалы, но это возможность восполнить дефицит рабочих", — сказала Наала Мукба. 

Пенсионер Константин Тужба вспоминает, что, когда в советские годы зарубежные правительственные делегации приезжали в Москву, их обязательно возили в Самарканд и Бухару.

Вышитые тюбетейки на выставке ремесел в Таджикистане
© Sputnik. Амир Исаев
Высокая рождаемость и китайцы: что знают о Таджикистане в Абхазии

"Многие узбеки здесь работают, но наша молодежь и многие взрослые не знают, насколько Узбекистан богат культурой.  Выдающиеся памятники архитектуры находятся в Узбекистане, — подчеркнул Тужба. – Я бывал там и был поражен красотой. И там я впервые увидел узбеков краснодеревщиков. Во дворцы входы, парадные двери деревянные, делают их вручную пять-шесть лет. Представьте себе, насколько это красиво и насколько квалифицированные были рабочие".  

По словам Виталия Шария, это сейчас узбеки ассоциируются с рабочими и гастарбайтерами, тогда как Узбекистан большая республика, в которой живут разные люди.  

"В советские годы не было таких ассоциаций, как сейчас, "Равшан-Джамшут". Как и везде, там разные слои населения, ученые и рабочие, есть театры, и даже свой балет, по-моему, есть, — заметил Шария. – В Ташкент билеты стоили недорого, бывал там в начале 90-х годов". 

Таджикские ковры, серьги и Рахмонов: что знают о Таджикистане в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
Таджикские ковры, серьги и Рахмонов: что знают о Таджикистане в Абхазии

Уроженка города Ткуарчал Эмма Шат-ипа поделилась своими знаниями об узбекской команде "Пахтакор", футболисты которой погибли в авиакатастрофе в 1979 году.  

"В школе мы пели песню про футбольную команду "Пахтакор", которая разбилась. Тогда же все друг друга любили и сочувствовали", — с ностальгией вспоминает Эмма.

Сухумчанка Инга Гагулия призналась, что пробовала настоящий узбекский плов. 

"Плов вкусный у них, пробовала одни раз, но здесь трудно его готовить, потому что определенные специи нужны, которые только в Узбекистане продают, — сказала Инга. – Узбеков в Абхазии сейчас много, поэтому видела у нас на рынке, даже открыта узбекская кухня, где они плов готовят, свой какой-то хлеб". 

Абхазы считают  узбеков хлебосольным и  дружелюбным народом.


Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (20)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Масленичные гуляния в Москве
Итоги недели: пожар, Масленица, коты и чудо-леопарды
Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии
Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia