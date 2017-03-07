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Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии

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Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (20)
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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В очередном опросе корреспонденты Sputnik выясняли, что в Абхазии знают об Узбекистане.

В Абхазии очень много представителей Узбекистана, отмечают опрошенные в Сухуме. В основном это люди, приехавшие на заработки.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Пенсионер Константин Тужба вспоминает, что, когда в советские годы зарубежные правительственные делегации приезжали в Москву, их обязательно возили в Самарканд и Бухару.

По словам Виталия Шария, это сейчас узбеки ассоциируются с рабочими и гастарбайтерами, тогда как Узбекистан большая республика, в которой живут разные люди.  

"В советские годы не было таких ассоциаций, как сейчас, "Равшан-Джамшут". Как и везде, там разные слои населения, ученые и рабочие, есть театры, и даже свой балет, по-моему, есть", — заметил Шария. 

Сухумчанка Инга Гагулия призналась, что пробовала настоящий узбекский плов. 

Абхазы считают  узбеков хлебосольным и  дружелюбным народом.


Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (20)


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