Плов, дружелюбные узбеки и Самарканд: что знают об Узбекистане в Абхазии

В Абхазии очень много представителей Узбекистана, отмечают опрошенные в Сухуме. В основном это люди, приехавшие на заработки.

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Пенсионер Константин Тужба вспоминает, что, когда в советские годы зарубежные правительственные делегации приезжали в Москву, их обязательно возили в Самарканд и Бухару.

По словам Виталия Шария, это сейчас узбеки ассоциируются с рабочими и гастарбайтерами, тогда как Узбекистан большая республика, в которой живут разные люди.

"В советские годы не было таких ассоциаций, как сейчас, "Равшан-Джамшут". Как и везде, там разные слои населения, ученые и рабочие, есть театры, и даже свой балет, по-моему, есть", — заметил Шария.

Сухумчанка Инга Гагулия призналась, что пробовала настоящий узбекский плов.

Абхазы считают узбеков хлебосольным и дружелюбным народом.



