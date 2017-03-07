Социальных работников для защиты уязвимых детей и семей готовят в Сухуме

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме проводятся тренинги по подготовке социальных работников для защиты уязвимых детей и семей, сказала корреспонденту Sputnik представитель Сухумского офиса детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Амина Зантария.

Проект направлен на развитие социальной работы в Абхазии для поддержки уязвимых детей и семей, пояснила она.

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"В рамках этого проекта на основе открытого конкурса была набрана первая группа социальных работников из числа представителей смежных профессий, юристов, психологов, педагогов", — добавила Зантария.

Представитель ЮНИСЕФ рассказала, что в данный момент группа проходит курс подготовки по социальной работе, который продлится до конца апреля.

Амина Зантария В Сухуме проводятся тренинги по подготовке социальных работников для защиты уязвимых детей и семей

"В ходе этого курса будущие социальные работники получат знания и навыки, которые необходимы как для индивидуальной работы с семьями и детьми в трудных жизненных ситуациях, так и знания, необходимые для развития местных программ, инициатив, услуг, направленных на улучшение благополучия детей", — отметила она.

Амина Зантария отметила, что программа курса, как и сама концепция развития социальной работы в Абхазии, разрабатывалась специально для республики.

"Учитывалась местная ситуация, существующие проблемы, и были задействованы местные специалисты. Но при этом очень важно, что она отражает передовой международный опыт и отвечает международным стандартам в области защиты детей", — заметила Зантария.

Тренинг проводит приглашенный эксперт в области психологии и социальной работы.

"По окончании тренинга будущие социальные работники начнут работать в трех пилотных районах — в Сухуме, Гудаутском и Галском районах под руководством Министерства труда, занятости и социального обеспечения и в очень тесном взаимодействии с местными администрациями", — сообщила представитель ЮНИСЕФ.

По ее словам, если предложенная модель социальной работы докажет свою эффективность, то можно будет распространить ее на все районы Абхазии.

"Роль ЮНИСЕФ в данном случае заключается в том, что в рамках пилотной фазы будет осуществляться материальная, финансовая и методологическая поддержка работы первой группы социальных работников, и далее при распространении на другие районы Абхазии также будет предоставляться помощь и дальнейшая поддержка", — сказала Амина Зантария.

Тренинг для социальных работников проводит кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой клинической психологии Института социальной педагогики и психологии Санкт-Петербурга Марина Земляных и доктор наук, лектор Колумбийского Университета Машхура Акилова.

"В Абхазии начинается становление социальной работы и оказание социальной помощи детям и семьям, что в очень многих странах развито и считается очень важным. У нас в Российской Федерации помощь семьям и детям находится в приоритете. Мы проводим обучение базовым навыкам и знаниям по социальной работе", — отметила Марина Земляных.

Будущий социальный работник Шаризан Шинкуба рассказала, что проект очень нужен Абхазии.

"Мне с базовым образованием психолога очень важно ощутить и понять проблемы социально уязвимых людей, и уже лично смогу как-то помочь им", — подчеркнула она.

В ходе тренингов будущие социальные работники получат навыки установления контактов с семьями, оказавшимися в трудном социальном положении, и работы с различными возрастными категориями.



