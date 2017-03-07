Зантария: стартовал проект по защите детей и семей Абхазии

"В данный момент группа проходит курс подготовки по социальной работе, который продлится до конца апреля. Будущие социальные работники будут обучены базовым знаниям и навыкам, необходимым для индивидуальной работы с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации. Программа курса была разработана специально для Абхазии, с учетом местного контекста и ситуации. Программа курса отвечает международным стандартам. По завершении обучения, социальные работники приступят к работе в трех пилотных районах – Сухумском, Гудаутском и Галском. Если предложенная модель социальной работы докажет свою эффективность, предполагается распространить ее и на другие районы Абхазии", — сказала Амина Зантария.

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