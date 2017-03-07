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Избирательная урна

Абхазия пригласила международных наблюдателей на парламентские выборы

© Sputnik. Саид Барганджия
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (28)
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Руководитель аппарата Народного Собрания Абхазии Вадим Бжания рассказал Sputnik о том, какие страны получили приглашения для наблюдения за выборами в Парламент страны.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с предстоящими выборами депутатов в Народное Собрание Абхазии 12 марта 2017 года, Парламент направил приглашения международным наблюдателям, сказал корреспонденту Sputnik руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания. 

"Это Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума России, Приднестровская Молдавская республика. Далее письма были направлены в Центральную избирательную комиссию России", — добавил он.

На данный момент свое участие в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах в Абхазии подтвердили Государственная Дума России, Совет Федерации РФ, Приднестровская Молдавская республика, ЦИК России.

Полную аудио версию беседы с Вадимом Бжания слушайте здесь>>

Кроме того, приглашения были направлены в Венесуэлу, Никарагуа и Вануату.

"Пока информации об их участии в качестве наблюдателей нет, но в ближайшие дни надеемся получить от них ответ", — сказал Бжания. 

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. За места в Народном Собрании будут бороться 139 кандидатов. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (28)
Теги:
Абхазия


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