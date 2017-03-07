Абхазия пригласила международных наблюдателей на парламентские выборы

СУХУМ, 7 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В связи с предстоящими выборами депутатов в Народное Собрание Абхазии 12 марта 2017 года, Парламент направил приглашения международным наблюдателям, сказал корреспонденту Sputnik руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания.

"Это Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума России, Приднестровская Молдавская республика. Далее письма были направлены в Центральную избирательную комиссию России", — добавил он.

На данный момент свое участие в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах в Абхазии подтвердили Государственная Дума России, Совет Федерации РФ, Приднестровская Молдавская республика, ЦИК России.

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Кроме того, приглашения были направлены в Венесуэлу, Никарагуа и Вануату.

"Пока информации об их участии в качестве наблюдателей нет, но в ближайшие дни надеемся получить от них ответ", — сказал Бжания.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. За места в Народном Собрании будут бороться 139 кандидатов. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.