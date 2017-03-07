14:21 07 Марта 2017
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Руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания
© Фото: предоставлено Вадимом Бжания

Бжания о наблюдателях на выборах: пригласили ждем ответ

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Руководитель аппарата Народного Собрания Абхазии Вадим Бжания рассказал Sputnik о том, какие страны получили приглашения для наблюдения за выборами в Парламент страны.

В связи с предстоящими выборами депутатов в Народное Собрание Абхазии 12 марта 2017 года, Парламент направил приглашения международным наблюдателям, сказал Вадим Бжания. 

"Это Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума России, Приднестровская Молдавская республика. Далее письма были направлены в Центральную избирательную комиссию России", — добавил он.

Выборы в Парламент Абхазии пройдут в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. За места в Народном Собрании будут бороться 139 кандидатов. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

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