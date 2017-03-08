"Ядовитый лебедь" в Доме Москвы: чеховское поздравление к 8 марта

Актеры Шелковского любительского театра "Атмосфера" поздравили дам в Сухуме с Международным женским днем забавными сценками.
Sputnik, Владимир Бегунов
Праздник был организован Домом Москвы, российским посольством в Абхазии и Россотрудничеством.
"Мне очень приятно видеть, что правительство Москвы уделяет большое внимание нашим соотечественницам, которые проживают в Абхазии, — сказала гендиректор Дома Москвы Зоя Баутина. – Который год подряд мы собираем здесь женщин и сопровождающих их мужчин, чтобы отметить этот праздник"
Как рассказали в руководстве Дома Москвы, среди приглашенных – сотрудники российского посольства, Россотрудничества, погрануправления ФСБ России, Краснодарской седьмой военной базы в Гудауте и др.
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На празднике были банкет, подарки, но самым ярким впечатлением стал спектакль о гостинице "Ядовитый лебедь", где происходят странные истории.
"Спектакль по рассказу Чехову, потому что наш театр базируется на классических постановках, — рассказала режиссер Щелковского любительского театра "Атмосфера" Анастасия Гребенникова. – Мы стараемся играть то, что подчас оказывается забыто, предлагаем зрителям вспомнить это".
По словам режиссера, премьера "Ядовитого лебедя" состоялась в январе. Неожиданно для труппы он собрал в два раза больше жителей, чем ожидалось.
Как рассказывает Анастасия Гребенникова, труппа переживала, будет ли зрителю понятен и смешон юмор более чем столетней давности.
"Но мы были удивлены, насколько тепло зритель встретил эту работу, — сказала Гребенникова. — Было много детей, даже маленьких, молодых людей и даже иностранцев".
Для сухумских зрителей спектакль оказался близким. Артисты и их жены, чиновники и простые люди – герои "Ядовитого лебедя", а сюжеты актуальны во все времена.