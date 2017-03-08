"Ядовитый лебедь" в Доме Москвы: чеховское поздравление к 8 марта

Актеры Шелковского любительского театра "Атмосфера" поздравили дам в Сухуме с Международным женским днем забавными сценками.

Sputnik, Владимир Бегунов

Праздник был организован Домом Москвы, российским посольством в Абхазии и Россотрудничеством.

"Мне очень приятно видеть, что правительство Москвы уделяет большое внимание нашим соотечественницам, которые проживают в Абхазии, — сказала гендиректор Дома Москвы Зоя Баутина. – Который год подряд мы собираем здесь женщин и сопровождающих их мужчин, чтобы отметить этот праздник"

Как рассказали в руководстве Дома Москвы, среди приглашенных – сотрудники российского посольства, Россотрудничества, погрануправления ФСБ России, Краснодарской седьмой военной базы в Гудауте и др.

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На празднике были банкет, подарки, но самым ярким впечатлением стал спектакль о гостинице "Ядовитый лебедь", где происходят странные истории.

© Sputnik. Владимир Бегунов В Доме Москвы женщин поздравили с 8 марта

"Спектакль по рассказу Чехову, потому что наш театр базируется на классических постановках, — рассказала режиссер Щелковского любительского театра "Атмосфера" Анастасия Гребенникова. – Мы стараемся играть то, что подчас оказывается забыто, предлагаем зрителям вспомнить это".

По словам режиссера, премьера "Ядовитого лебедя" состоялась в январе. Неожиданно для труппы он собрал в два раза больше жителей, чем ожидалось.

Как рассказывает Анастасия Гребенникова, труппа переживала, будет ли зрителю понятен и смешон юмор более чем столетней давности.

© Sputnik. Владимир Бегунов В Доме Москвы женщин поздравили с 8 марта

"Но мы были удивлены, насколько тепло зритель встретил эту работу, — сказала Гребенникова. — Было много детей, даже маленьких, молодых людей и даже иностранцев".

Для сухумских зрителей спектакль оказался близким. Артисты и их жены, чиновники и простые люди – герои "Ядовитого лебедя", а сюжеты актуальны во все времена.