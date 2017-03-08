14:30 08 Марта 2017
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Аплодисменты "Ядовитому лебедю": кадры из спектакля

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© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

В честь Международного женского дня в Доме Москвы показали шуточный спектакль по Чехову.

Спектакль "Ядовитый лебедь" поставил Щелковский любительский театр "Атмосфера".

Праздник в Доме Москвы был организован для российских граждан, проживающих в Абхазии.

По словам режиссера спектакля, премьера "Ядовитого лебедя" состоялась в январе. Неожиданно для труппы он собрал в два раза больше жителей, чем ожидалось.

Как рассказывает Анастасия Гребенникова, труппа переживала, будет ли зрителю понятен и смешон юмор более чем столетней давности.

"Мы были удивлены, насколько тепло зритель встретил этот материал, — сказала Гребенникова. —  Было много детей, даже маленьких, молодых людей и даже иностранцев".

Для сухумских зрителей спектакль оказался близок. Артисты и их жены, чиновники и простые зрители – герои "Ядовитого лебедя", а сюжеты всегда актуальны.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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