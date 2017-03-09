Килба: отравления в Ткуарчале могут быть связаны с лабораторией в Грузии

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Массовое отравление детей в Ткуарчале в 2013 году, возможно, было связано с работой биолаборатории в Грузии, расположенной недалеко от абхазской границы, заявил корреспонденту Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба, комментируя необходимость закрытия пунктов пропуска "Бгоура" (Отобая) и "Батаигуара" (Набакиа).

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"В биолаборатории в Грузии рядом с абхазской границей, по данным абхазской стороны, разрабатывается биологической оружие. Можно предположить, что массовое отравление детей в Ткуарчале в 2013 году, а также свиная чума, которая имела место быть здесь, связаны с работой этой лаборатории", — добавил он.

Вещества, которые разрабатываются в этой лаборатории могли попасть в воду и вызвать отравление, считает он.

По этой причине, необходимо усилить контроль на границе с Грузией, отметил секретарь Совбеза.

"Пункт пропуска на границе с Грузией должен быть только один – центральный. Остальное даже обсуждению не подлежит. Для того чтобы этот пропуск был удобным для прохождения, мы должны обеспечить транспортом людей, но пункт должен быть только один", — добавил он.

Закрытие пунктов пропуска лежит не столько в плоскости экономической безопасности Абхазии, сколько для предотвращения и других угроз: наркотрафика и контрабанды оружия.

Более 50 детей попали в инфекционные больницы после массового отравления в Ткуарчале в 2013 году, самому маленькому пациенту было два года.

В конце декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска "Набакиа" и "Отобая" на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.

В понедельник 6 марта состоялась официальная церемония закрытия пунктов пропуска "Бгоура" (Отобая) и "Батаигуара" (Набакиа).



