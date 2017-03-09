Килба: необходимо усилить контроль на границе с Грузией

"В Грузии рядом с абхазской границей находится американская биолаборатория, где по нашим источникам, разрабатывается биологическое оружие. Вероятно, что свиная чума, которая имела место на территории Абхазии, а также массовое отравление жителей города Ткуарчала в 2013 году водой — не случайны. Предположительно, источниками могут быть споры химических веществ, которые разрабатываются на этой лаборатории", — сказал Килба.

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Более 50 детей попали в инфекционные больницы после массового отравления в Ткуарчале в 2013 году, самому маленькому пациенту было два года.

В конце декабря 2016 года Кабинет Министров Абхазии принял решение закрыть пункты пропуска Набакиа и Отобая на границе с Грузией. При этом было объявлено, что продолжит работать пункт пропуска в районе села Папынырхуа, а также КПП, который используется исключительно для обслуживания ИнгурГЭС.

В понедельник 6 марта состоялась официальная церемония закрытия пунктов пропуска "Бгоура" (Отобая) и "Батаигуара" (Набакиа).