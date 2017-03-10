Хинтба: "РУСДРАМ-опера" - искандеровское хулиганство

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Владимир Бегунов. "РУСДРАМ-опера" стал первой программой классической музыки в истории Русского театра Абхазии, рассказали на брифинге министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, гендиректор Русского театра драмы Ираклий Хинтба, артисты Саид Гобечия и Альдона Цкуа.

Гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что это было первое представление театра после присвоения ему имени Фазиля Искандера.

"Мы внесли туда немного искандеровской иронии, даже хулиганства, — поделился Хинтба. — Сначала зрителей оглушил "Призрак оперы", и только потом оркестр появился на сцене. Мы хотели показать, что опера и классическая музыка в целом нескучная".

По словам министра культуры Эльвиры Арсалия, это представление доказало, что в Абхазии любят классическую музыку.

"Русский театр не просто предоставил площадку под этот проект, а спродюсировал его, — сказала Эльвира Арсалия. — В итоге получилась интересная драматическая программа с национальным колоритом".

Ираклий Хинтба рассказал, что зрители после представления делились впечатлениями о прекрасной акустике в зале.

"Наш народ очень музыкальный, он любит классическую музыку, — объяснил гендиректор театра. – "РУСДРАМ-опера" — доказательство того. Билеты были недешевыми и собрали полный зал в праздник. Я давно не слышал таких аплодисментов".

Как рассказал баритон Саид Гобечия, исполнивший главную партию в представлении, этот проект только начало, и абхазских зрителей еще ждут интересные классические концерты.

"Хочется отметить сочинский симфонический оркестр под управлением маэстро Олега Солдатова, — отметил Габечия. – Они сделали невозможное, учитывая, что программа собиралась очень быстро".

Эльвира Арсалия сказала, что хорошей идеей в этом представлении было пригласить специалиста по свету Сергея Мартынова.

"На сцене был изумительный свет — объемный, театральный, сюжетный, — подчеркнула Арсалия. — В результате родился синтез света, звука и актерского мастерства, полтора часа пролетели, как минута".

Проект "РУСДРАМ-опера" прошел на сцене Русского драмтеатра Абхазии вечером 8 марта. В нем участвовали почти 70 музыкантов сочинского симфонического оркестра под управлением Олега Солдатова. Главные партии исполняли абхазские молодые оперные артисты баритон Саид Гобечия и сопрано Альдона Цкуа. Свет ставил один из самых известных российских специалистов Сергей Мартынов.

Программу концерта составили арии и дуэты из опер Пуччини, Бизе, Массне, Чилеа, Рахманинова, Гершвина, а также произведения Кальмана, Лары, Ллойда Уэббера и Царгуша.



