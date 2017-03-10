20:43 10 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

"РУСДРАМ-опера", как это было: рассказ организаторов и участников шоу

Получить короткую ссылку
6340

Новости

Все новости
Все новости
(1:55 / 12.11Mb / просмотров видео: 23)
SputnikВладимир Бегунов
© Sputnik. Владимир Бегунов

О том, как готовилась программа "РУСДРАМ-опера" рассказали министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, гендиректор Русского театра драмы Ираклий Хинтба, артисты Саид Гобечия и Альдона Цкуа.

По словам министра культуры Эльвиры Арсалия, это представление доказало, что в Абхазии любят классическую музыку. 

Гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что это было первое представление театра после присвоения ему имени Фазиля Искандера. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Мы внесли туда немного искандеровской иронии, даже хулиганства, — поделился Хинба. — Сначала зрителей оглушил "Призрак оперы", и только потом оркестр появился на сцене. Мы хотели показать, что опера и классическая музыка в целом не скучная".

Проект "РУСДРАМ-опера" прошел на сцене Русского драмтеатра Абхазии вечером 8 марта. В нем участвовали почти 70 музыкантов сочинского симфонического оркестра под управлением Олега Солдатова. Главные партии исполняли абхазские молодые оперные артисты баритон Саид Гобечия и сопрано Альдона Цкуа. Свет ставил один из самых известных российских специалистов в этой области Сергей Мартынов.

Программу концерта составили арии и дуэты из опер Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Ж. Массне, Ф. Чилеа, С. Рахманинова, Дж. Гершвина; произведения И. Кальмана, А. Лары, Э. Ллойда Уэббера, В. Царгуша.




Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Кролики и удавы в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа в Абхазском государственном молодежном театре
Их гипноз – это наш страх: "Кролики и удавы" в "молодежной" версии
Тамаз Гогия рассказал о подготовке к парламентским выборам
Тамаз Гогия рассказал о подготовке к парламентским выборам
Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление
Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление

Соцсети

Sputnikabkhazia