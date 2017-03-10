"РУСДРАМ-опера", как это было: рассказ организаторов и участников шоу

По словам министра культуры Эльвиры Арсалия, это представление доказало, что в Абхазии любят классическую музыку.

Гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что это было первое представление театра после присвоения ему имени Фазиля Искандера.

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"Мы внесли туда немного искандеровской иронии, даже хулиганства, — поделился Хинба. — Сначала зрителей оглушил "Призрак оперы", и только потом оркестр появился на сцене. Мы хотели показать, что опера и классическая музыка в целом не скучная".

Проект "РУСДРАМ-опера" прошел на сцене Русского драмтеатра Абхазии вечером 8 марта. В нем участвовали почти 70 музыкантов сочинского симфонического оркестра под управлением Олега Солдатова. Главные партии исполняли абхазские молодые оперные артисты баритон Саид Гобечия и сопрано Альдона Цкуа. Свет ставил один из самых известных российских специалистов в этой области Сергей Мартынов.

Программу концерта составили арии и дуэты из опер Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Ж. Массне, Ф. Чилеа, С. Рахманинова, Дж. Гершвина; произведения И. Кальмана, А. Лары, Э. Ллойда Уэббера, В. Царгуша.



