Неспокойный мир Савелия Читанава: колхидская флора и знахарство

Sputnik, Бадри Есиава.

На грани исчезновения и "раненые" деревья

Ботаника у многих ассоциируется с размеренностью и спокойствием, а сами ботаники видятся в образе людей, неторопливо прогуливающихся по полям и лесам.

Кандидат биологических наук, председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава собственным примером ломает такие стереотипы.

По его мнению, ботаника далеко не спокойная наука, и ее тревожность главным образом заключается в постоянном переживании за исчезающую флору планеты.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Наала Авидзба Савелий Читанава: засуха не вредит растительности Абхазии

"На четвертом курсе биолого-географического факультета АГУ я пришел в сухумский Ботанический сад, где мне посчастливилось работать под руководством знаменитого исследователя Альфреда Колаковского. Когда меня принимали на работу, он мне сказал, что ботаник должен уметь все, вплоть до управления вертолетом", — рассказал Читанава.

С каждым годом молодой ботаник убеждался в том, что слова Колаковского не просто красиво звучали, но и были справедливы, так как вся жизнь ботаника связана с экспедициями, исследованием флоры в труднодоступных местах высокогорья.

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Читанава с сожалением отметил, что проводить такую работу до войны было намного легче, и делать это удавалось чаще. Сейчас такая возможность выпадает относительно редко.

Он вспомнил, как в рамках таких экспедиций собирались уникальные виды растений, которые пополняли уникальный гербарий колхидской флоры, хранящийся в Ботаническом саду.

Этот гербарий, продолжил ботаник, внесен в каталог особо ценных собраний мира. Весть об этом пришла в конце 80-х годов из Нью-Йорка, где был составлен такой список.

"Наш гербарий колхидской флоры уникален тем, что в Абхазии очень много древних реликтовых растений, которые пережили отход ледника от гор к низменности. Они продолжают жить и по сей день, но находятся в дисгармонии с климатом", — отметил Читанава.

Около 400 видов этих растений, по инициативе Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии, будут занесены в Красную книгу страны.

Сотни видов растений, произрастающих в Абхазии не только уникальны своей редкостью, но и эндемичны, то есть их ареал в некоторых случаях может распространяться на площади всего в несколько метров.

© Sputnik. Сергей Мамонтов Савелий Читанава: заповедников в Абхазии станет больше

Исчезновение подобных экземпляров, считает ботаник, приведет к экологической катастрофе. Это может нанести невосполнимые потери не только природе Абхазии, но и всему мировому генофонду.

Очередным испытанием для флоры республики стала Отечественная война народа Абхазии, которая нанесла колоссальный урон ее природе, уверен Читанава.

Если человек погибает от тяжелого ранения, то, по его мнению, деревья от этого умирают постепенно, разрушаясь изнутри.

"Война нанесла природному комплексу непоправимый ущерб. Ботанический сад в Сухуме был в тот период в руках оккупантов, и путем прямого попадания снаряда половина административного здания сгорела вместе с библиотекой и ценными документами", — рассказал Читанава.

Но пожар не уничтожил тот самый уникальный гербарий.

В ботанику через Псху

Савелий Читанава стал погружаться в мир ботаники с раннего детства. Изначально он не планировал связать свою жизнь с наукой, но ключевую роль в становлении будущего ученого сыграл его дедушка, который был известен своими знаниями в создании лекарств на основе трав.

Он был знахарь, поведал Читанава, знаток народной медицины, и еще ребенком Савелий видел, как к нему приходили люди за различными снадобьями. Нередко он и сам вместе с дедом ходил собирать целебные травы, не до конца понимая, для чего конкретно они нужны.

"Эти знания переняла и моя мама, которая тоже практиковала народную медицину. Помогая ей, я понемногу стал в этом разбираться, но никогда не думал стать специалистом в этой области или же в области ботаники", — признался Читанава.

Переломным моментом в его жизни, определившим дальнейшую деятельность, стала первая экспедиция в Псху в 1984 году. Именно там студент четвертого курса выбрал свою «зеленую» дорожку.

В Псху у него впервые появилась возможность наблюдать работу профессионалов, как они вели геоботанические исследования и как трепетно относились к растениям. Все это вызвало в будущем кандидате биологических наук желание посвятить себя ботанике.

Читанава вспомнил слова своего наставника Альфреда Колаковского, который часто повторял: "Пусть у вас не проходит ни дня без бинокуляра".

© Sputnik. Владимир Бегунов Псху: затерянный мир горной Абхазии

В Абхазии более двух тысяч видов растений, и всех их знал Колаковский, подчеркнул Читанава. Уже тогда он поставил перед собой цель максимально приблизиться к достижениям своего учителя. По сей день следует совету учителя о пополнении списка этноботанических названий растений на абхазском языке.

Тайны народной медицины

Несмотря на то, что Савелий Читанава с детства видел, как его дед и мама собирали растения и изготавливали лекарства, он все еще задается вопросом, откуда у простых людей могли взяться такие познания. Как абхазский народ приходил к тому, что при создании одного «эликсира» нужны корни растения, другого – цветок, стебли или же листья? Этот вопрос остается для него загадкой, на которую нет ответа.

"Я не успел спросить у деда, откуда он все это знал. Народной медицине его научили предки, а они где брали эти знания? Ведь наши предки не были биологами или же дипломированными специалистами, они были просто крестьянами", — удивляется Читанава.

Он сожалеет о том, что уже давно не практикует народную медицину из-за нехватки времени, но рецепты снадобий все еще хорошо помнит. Эффект этих лекарств, по словам ботаника, поразителен.

"Все в Абхазии знают такое растение, как ащхардац (горный корень — ред.). Лекарство делается из его корневища, которое высушивается и перемалывается. Этим порошком посыпают рану, которая заживает прямо на глазах", — поделился секретами знахарства Читанава.

© Sputnik. Леон Гуния Восемь целебных растений Абхазии

На основе крепкой чачи и порошка ащхардаца делается настойка для лечения язвы желудка.

При всем при этом, добавил он, с народными лекарствами необходимо быть максимально осторожными. Ведь при правильном их изготовлении и применении они могу вылечить, а при неправильном – ухудшить состояние здоровья.

Растения с душой людей

Бывает и такое, что ботаники, погруженные в свою любимую работу с головой, начинают искать в растениях нечто общее с людьми, наличие у них души.

"Находясь в горах, где на нескольких квадратных метрах сконцентрировано множество удивительно красивых, цветущих растений, волей или неволей ты начинаешь проводить аналогию с людьми", — признается Читанава.

И самое интересное, что многие ботаники находили схожие черты растений с людьми и называли их человеческими именами. К примеру, советский исследователь Николай Айба в честь своей знакомой назвал один из цветков, произрастающих в Абхазии, шлемником Елены.

Есть цветок колокольчик Дзаку, название которому тоже дал Николай Айба. По словам Читанава, Дзаку – это женское имя, и так звали его бабушку.

"Поначалу я думал, что он был влюблен в мою бабушку Дзаку Кишмария, но потом понял, что они жили в разное время", — пошутил Савелий Читанава.

Савелий Читанава считает, что еще многое не успел сделать. Оглядываясь в прошлое, большим личным достижением назвает диссертацию «Флора Колхиды», в которой отражен «амфитеатр» гор от Главного Кавказского и Имеретинского хребтов до Понтийского хребта в Турции.

Весь этот регион, обращенный в сторону моря, именуется ботанико-географическим регионом Колхида.