"Путешествие" в мир Савелия Читанава

На четвертом курсе биолого-географического факультета АГУ Савелий Читанава начал работать в Сухумском Ботаническом саду под руководством советского исследователя Альфреда Колаковского, чьим советам он следует по сей день.

"Когда меня принимали на работу, Альфред Колаковский мне сказал, что ботаник должен уметь все, вплоть до управления вертолетом", — рассказал Читанава.

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С каждым годом молодой ботаник убеждался в том, что слова Колаковского не просто красиво звучали, но и были справедливы, так как вся жизнь ботаника связана с экспедициями, исследованием флоры в труднодоступных местах высокогорья.

Читанава с сожалением отметил, что проводить такую работу до войны было намного легче, и делать это удавалось чаще. Сейчас такая возможность выпадает относительно редко.

Он вспомнил, как в рамках таких экспедиций собирались уникальные виды растений, которые пополняли гербарий колхидской флоры, хранящийся в Ботаническом саду.