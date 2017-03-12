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"Путешествие" в мир Савелия Читанава

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  • На этой фотографии, сделанной в 1984 году, запечатлены Савелий Читанава и четверо его родных братьев в день возвращения одного из них с военной службы
  • Савелий Читанава выбирает более удобное положение для съемки красот Бзыбской долины
  • Нередко работать приходится дома в выходной день
  • Савелий Читанава на фоне Биг-Бена в Лондоне, где абхазская делегация принимала участие в конференции по биоразнообразию в 2015 году
  • Одна из экспедиций в долину Бзыби состоялась в 2007 году
  • Савелий Читанава был участником ботанической экспедиции в высокогорное село Анхуа в 2004 году
  • Аспирант Савелий Читанава вместе со своей супругой Дареджан и товарищем из Индии
  • Экспедиция к леднику горы Хипста в 1986 году
© Фото: из архива Савелия Читанава
На этой фотографии, сделанной в 1984 году, запечатлены Савелий Читанава и четверо его родных братьев в день возвращения одного из них с военной службы.

Ботаник, флорист, кандидат биологических наук, председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава 12 марта отмечает 60-летний юбилей.

На четвертом курсе биолого-географического факультета АГУ Савелий Читанава начал работать в Сухумском Ботаническом саду под руководством советского исследователя Альфреда Колаковского, чьим советам он следует по сей день.  

"Когда меня принимали на работу, Альфред Колаковский мне сказал, что ботаник должен уметь все, вплоть до управления вертолетом", — рассказал Читанава.

Подробнее об этом читайте здесь>>

С каждым годом молодой ботаник убеждался в том, что слова Колаковского не просто красиво звучали, но и были справедливы, так как вся жизнь ботаника связана с экспедициями, исследованием флоры в труднодоступных местах высокогорья.

Читанава с сожалением отметил, что проводить такую работу до войны было намного легче, и делать это удавалось чаще. Сейчас такая возможность выпадает относительно редко. 

Он вспомнил, как в рамках таких экспедиций собирались уникальные виды растений, которые пополняли гербарий колхидской флоры, хранящийся в Ботаническом саду.

Подробнее о Савелии Читанава читайте здесь >>


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Савелий Читанава был участником ботанической экспедиции в высокогорное село Анхуа в 2004 году
"Путешествие" в мир Савелия Читанава
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