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Председатель ЦИК Тамаз Гония и пресс-секретарь Елена Лабахуа на пресс-конференции по выбора в парламент Абхазии

ЦИК Абхазии: активность на парламентских выборах очень хорошая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)
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В Центральной избирательной комиссии открыт информационный центр по проведению парламентских выборов в республике.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Активность избирателей на парламентских выборах на утро очень хорошая, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на первой пресс-конференции в информационном центре.

"По тем данным, которые поступают, активность высокая, у многих личные дела, поэтому проголосовали рано утром", — добавил он.

Тамаз Гогия выразил надежду на то, что высокая явка на парламентских выборах будет сохраняться в течение всего дня.

Говоря о численности избирателей в Галском районе, Гогия отметил, что предварительные цифры в 600 человек были взяты из прошедшего голосования на референдуме.

"Но жизнь продолжается. Кто-то выписывается, кто-то прописывается, кто-то достигает 18-летнего возраста", — сказал глава ЦИК.

Говоря о том, как проходят выборы в высокогорном селе Псху, он отметил, что все необходимые мероприятия для проведения выборов были проведены. Пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа отметила, что в список избирателей включено более 131 тысячи человек.

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"На выборы в качестве международных наблюдателей прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья", — сказала она.

В течение дня в пресс-центре будут проходить пресс-конференции главы ЦИК, министра внутренних дел, генерального прокурор, также пройдут брифинги с участием членов ЦИК. В 21:00  Тамаз Гогия подведет предварительные итоги дня голосования.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)

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