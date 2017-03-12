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Избирательный участок в Ткуарчале

Высокая активность избирателей отмечается в Ткуарчалских округах

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)
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Наблюдатели от кандидатов в депутаты Народного Собрания в двух Ткуарчалских округах никаких замечаний к 10 часам утра не зафиксировали.

ТКУАРЧАЛ, 12 мар — Sputnik, Роберт Джопуа. Жители Ткуарчала и района проявляют высокую активность в голосовании на выборах депутатов Парламента — Народного Собрания Абхазии, рассказала корреспонденту Sputnik председатель окружной комиссии 34-го избирательного округа (Ткуарчалский второй) Любовь Аршба. 

"Активность высокая. Люди с самого утра приходят на избирательные участки. За первые два часа проголосовало 262 человека. К тому же среди голосующих очень много молодых людей", — отметила Аршба.

Во втором Ткуарчалском округе четыре избирательных участка. Общее число голосующих чуть более двух тысяч. В Парламент республики от этого округа баллотируется три человека.

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В 33-м избирательном округе (Ткуарчалский первый), по словам председателя окружной комиссии Агницы Кучуберия, к 10 часам утра в голосовании приняли участие 317 человек. 

"Три из четырех избирательных участков нашего округа расположены в городе, один в Акармаре. Все они открылись вовремя, никаких замечаний от кого-либо не поступало", — подчеркнула Кучуберия.

В первом Ткуарчалском округе избирательным правом обладают 4223 человека. Им предстоит сделать выбор из пяти кандидатов в депутаты Парламента

Наблюдатели от кандидатов в депутаты Народного Собрания в двух Ткуарчалских округах никаких замечаний к 10 часам утра не зафиксировали. 

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (66)

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