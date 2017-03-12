Высокие пенсии, помощь молодым: чего ждут гудаутцы от нового Парламента

В Гудаутском районе более 30 тысяч избирателей. Люди в беседе с корреспондентом Sputnik рассказали, что ждут позитивных перемен в экономике, сельском хозяйстве и рассчитывают на добросовестность будущих депутатов.

"От этих выборов мы ждем спокойной жизни, чтобы не было разделения власти, чтобы люди жили дружно", — признался избиратель второго городского округа Гудаутского района Батал.

Пришедшая на голосование жительница Гудауты Ксения Пилия хочет прекращения церковного раскола в Абхазии, который, по ее мнению, влияет на политическую обстановку в стране.

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Ее сестра Татьяна добавила, что неплохо было бы поднять пенсии.

Гудаутский избиратель, тренер детской команды по футболу Леонид Цугба заявил, что лично ему ничего не нужно, он надеется на активную поддержку парламентариев в деле развития юношеского спорта.

"Наша молодежь нуждается в помощи, в поддержке их спортивных начинаний. Я хочу только этого", — сказал Цугба.

Избиратели седьмого участка 19 округа Гудаутского района рассчитывают, что новый состав Народного Собрания уделит внимание сельскому хозяйству и местному производителю.

"Необходимо поднять село но качественно новый уровень и обеспечить крестьян хотя бы минимальным количеством техники. Необходимо поощрять их стремление получать выгоду от своего труда, дать им возможность открывать небольшие тепличные хозяйства, предоставить рынок сбыта", — считает житель поселка Дружба Айвар Гумба.

По его мнению, у Абхазии большой сельскохозяйственный потенциал, но пока тяжело конкурировать с зарубежными производителями даже на внутреннем рынке.

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Глава поселка Дружба Руслан Хагба сообщил, что избиратели не только его округа, но и всей республики ждут достойного депутата Парламента, истинного патриота своей страны, который будет отстаивать интересы простых людей в Народном Собрании.

"Манны небесной мы не ждем, хотим лишь, чтобы в Парламенте страны были достойные депутаты и патриоты, которые добросовестно принимали бы законы и отстаивали интересы трудящихся", — сказал он.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.