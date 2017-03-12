Наблюдатель на выборах в Абхазии: четыре округа и ни одного нарушения

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Делегация наблюдателей уже побывала на четырех округах, никаких нарушений не зафиксировано, сказал корреспонденту Sputnik наблюдатель из Республики Арцах Семен Афиян.

© Sputnik. Бения Анжелика, Бадрак Авидзба Президент рассказал, какой Парламент хотел бы видеть

"Мы общались и с представителями кандидатов, с их стороны также не было никаких нареканий", — добавил он.

Сама организация выборов находится на хорошем уровне, отметил наблюдатель.

На голосование избиратели приходят в приподнятом настроении и с верой в то, что в Парламент придут люди, которым будут небезразличны нужды людей.

"От Парламента я жду конструктивных решений, я верю, что у нас все будет хорошо. Ребята должны собраться, и, в конце концов, не надо ругани между властью и оппозицией, мы ведь одна нация. Надо жить мирно, тогда у нас все будет хорошо", — уверена избиратель Елена Ланина.

Многие выражали надежду на то, что будущий Парламент улучшит жизнь народа.

"В первую очередь Парламент должен решить проблемы, связанные с достатком людей. Должны быть увеличены зарплаты, надо наводить порядок в республике", — отметила Алла Цугба.

Председатель седьмого Сухумского округа Борис Чолария отметил, что явка избирателей большая.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии: активность на парламентских выборах очень хорошая

"В округе все три участка были вовремя открыты. Никаких нарушений и нареканий нет. Нас посетили международные наблюдатели из ЦИК России, Госдумы России, наблюдатели из ДНР и ЛНР", — подчеркнул он.

На выборы в качестве международных наблюдателей прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.