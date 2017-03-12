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Предварительные итоги ЦИК

МВД Абхазии: избирательная система прозрачная, поэтому нарушений мало

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)
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Выборы в Парламент страны проходят в Абхазии по 35 округам в воскресенье 12 марта.

СУХУМ, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская избирательная система очень прозрачная, именно по этой причине нарушений так мало, сказал министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия на брифинге в ЦИК Абхазии.

"Сегодня можно со всей ответственностью заявить, что сфальсифицировать выборы в Абхазии невозможно. Никакая власть на это не пойдет, соответственно, и жалоб меньше. Опыта у нас достаточно, чтобы качественно проводить выборы", — подчеркнул он.

Министр внутренних дел напомнил, что МВД следит за правопорядком и отметил, что личный состав охраняет все избирательные участки в республике.

Парламентские выборы в Абхазии на избирательном участоке №3 шестого округа
© Sputnik / Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии: только в одном округе из 35 выборы пока не состоялись

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба отметил, что его ведомство тесно работает с ЦИК республики и готово реагировать на все нарушения, которые могут быть в ходе выборов.

Глава ЦИК Тамаз Гогия сообщил, что выборы проходят в спокойном режиме, без каких-либо нарушений.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)

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