Гогия об итогах выборов: где будут вторые туры пока нельзя предположить

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предполагать с точностью, где состоятся вторые туры пока нельзя, так как подсчеты голосов еще идут, сказал председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

Вместе с тем, он добавил, что вторые туры выборов возможны по многим избирательным округам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Наблюдатели о выборах в Парламент: нарушения есть, на результат не повлияют

Есть одно официальное заявление в ЦИК Абхазии о нарушении в ходе парламентских выборов, отметил глава ЦИК.

"Характер жалобы будет изучаться завтра на первом же заседании в 10 часов утра. Речь идет о неправильности использования выносной урны, но материал пока не изучен", — добавил он.

В отношении предварительных итогов голосования глава ЦИК отметил, что информация только-только поступает, результаты будут известны утром 13 марта.

Выборы в Парламент Абхазии прошли в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.