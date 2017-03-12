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Подсчет голосов

Гогия об итогах выборов: где будут вторые туры пока нельзя предположить

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (91)
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В Абхазии 12 марта прошло голосование на выборах депутатов в Парламент - Народное Собрание Республики Абхазия.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предполагать с точностью, где состоятся вторые туры пока нельзя, так как подсчеты голосов еще идут, сказал председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.  

Вместе с тем, он добавил, что вторые туры выборов возможны по многим избирательным округам.

Пресс-конференция с наблюдателями от Совета Федерации России
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Есть одно официальное заявление в ЦИК Абхазии о нарушении в ходе парламентских выборов, отметил глава ЦИК.

"Характер жалобы будет изучаться завтра на первом же заседании в 10 часов утра. Речь идет о неправильности использования выносной урны, но материал пока не изучен", — добавил он.

В отношении предварительных итогов голосования глава ЦИК отметил, что информация только-только поступает, результаты будут известны утром 13 марта.

Выборы в Парламент Абхазии прошли в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (91)

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