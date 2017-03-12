Голосование на выборах в Парламент Абхазии завершено

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. По данным избирательных округов, во всех избирательных участках Абхазии выборы состоялись, Sputnik располагает цифрами по районам по состоянию на 18:00 воскресенья 12 марта.

© Sputnik. Бения Анжелика, Бадрак Авидзба Президент рассказал, какой Парламент хотел бы видеть

Рекордсменом по явке на парламентских выборах стал Галский район. На 15.00 там проголосовало 429 человек, что составляет 71,1%.

Второе место по явке держит Очамчырский район, к 18.00 там проголосовало 9 911 человек, что составляет 63% от общего числа избирателей.

Замыкает тройку лидеров Ткуарчалский район. Там проголосовало 3 411 человек, это 53,3% от общего числа избирателей.

Явка в Гудаутском районе составила 52,6%, в Сухумком районе – 46%, Гагрском – 43,5%, Гулрыпшском – 43% от общего числа избирателей.

Замыкает список столица Абхазии Сухум. До последнего избирательный участок в Новом районе не набирал нижний порог – 25%, но незадолго до конца голосования, он был преодолен. В результате по Сухуму явка составила 43%, в столице к избирательным участкам пришли 17 063 человека.

В 8.00 утра 12 марта в Абхазии открылись 35 одномандатных избирательных округов для выборов Парламент Абхазии республики.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.

© Sputnik. Томас Тхайцук Наблюдатель об условиях на участках: очень стесненные

Некоторые участки второго городского избирательного округа Гудаутского района открылись под музыку. В селе Араду Очамчырского района один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.

Стесненные условия назвал в качестве основного недостатка на избирательных участках Абхазии генсек Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Сообщества "За демократию и права народов" Григорий Маракуца на брифинге в ЦИК Абхазии.

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Елена Кравченко отметила из нарушений, что не все избиратели были включены в списки, членам избирательной комиссии приходилось составлять дополнительные списки. Но в целом, она считает выборы состоявшимися и легитимными.

Владимир Бедевка также рассказал, что двое избирателей оказались голосовать из-за маркировки пальцев, но эта процедура прописана в законе, и не является нарушением.

"Если бы на нашем месте были наблюдатели от ОБСЕ, они бы составили огромный список нарушений, — рассказал Василий Лихачев. — Иногда демократические процедуры доходят до абсурда. К примеру, по международным нормам, если бюллетень падает в урну вверх пометками, это нарушение тайны голосования. Так же нарушением считается не герметичность кабинок во время голосования. Помочь внучке старенькому дедушке проголосовать – это нарушение. Мы такие вещи не засчитывали".

© Sputnik / Томас Тхайцук Затулин: на участках нужны журналы для регистрации наблюдателей

Всего на выборы в качестве международных наблюдателей, по информации ЦИК, прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.

В 21:00 Центральная избирательная комиссия Абхазии подведет предварительные итоги голосования.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.