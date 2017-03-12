Голосование на выборах в Парламент Абхазии завершено

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. По данным избирательных округов, во всех избирательных участках Абхазии выборы состоялись, Sputnik располагает цифрами по районам по состоянию на 18:00 воскресенья 12 марта.
Рекордсменом по явке на парламентских выборах стал Галский район. На 15.00 там проголосовало 429 человек, что составляет 71,1%.
Второе место по явке держит Очамчырский район, к 18.00 там проголосовало 9 911 человек, что составляет 63% от общего числа избирателей.
Замыкает тройку лидеров Ткуарчалский район. Там проголосовало 3 411 человек, это 53,3% от общего числа избирателей.
Явка в Гудаутском районе составила 52,6%, в Сухумком районе – 46%, Гагрском – 43,5%, Гулрыпшском – 43% от общего числа избирателей.
Замыкает список столица Абхазии Сухум. До последнего избирательный участок в Новом районе не набирал нижний порог – 25%, но незадолго до конца голосования, он был преодолен. В результате по Сухуму явка составила 43%, в столице к избирательным участкам пришли 17 063 человека.
В 8.00 утра 12 марта в Абхазии открылись 35 одномандатных избирательных округов для выборов Парламент Абхазии республики.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на втором участке Сухумского пятого избирательного округа.
Некоторые участки второго городского избирательного округа Гудаутского района открылись под музыку. В селе Араду Очамчырского района один из наблюдателей принес обогреватель, чтобы не холодно было сидеть на участке в помещении школы, которая давно требует ремонта.
Стесненные условия назвал в качестве основного недостатка на избирательных участках Абхазии генсек Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Сообщества "За демократию и права народов" Григорий Маракуца на брифинге в ЦИК Абхазии.
Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Елена Кравченко отметила из нарушений, что не все избиратели были включены в списки, членам избирательной комиссии приходилось составлять дополнительные списки. Но в целом, она считает выборы состоявшимися и легитимными.
Владимир Бедевка также рассказал, что двое избирателей оказались голосовать из-за маркировки пальцев, но эта процедура прописана в законе, и не является нарушением.
"Если бы на нашем месте были наблюдатели от ОБСЕ, они бы составили огромный список нарушений, — рассказал Василий Лихачев. — Иногда демократические процедуры доходят до абсурда. К примеру, по международным нормам, если бюллетень падает в урну вверх пометками, это нарушение тайны голосования. Так же нарушением считается не герметичность кабинок во время голосования. Помочь внучке старенькому дедушке проголосовать – это нарушение. Мы такие вещи не засчитывали".
Всего на выборы в качестве международных наблюдателей, по информации ЦИК, прибыло 39 человек, представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.
В 21:00 Центральная избирательная комиссия Абхазии подведет предварительные итоги голосования.
Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.