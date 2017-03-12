ЦИК Абхазии: количество проголосовавших превысило 49%

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Рада Ажиба. Количество проголосовавших на выборах депутатов в Парламент Абхазии к 18:00 составляет более 49, 18% избирателей, об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа на брифинге в воскресенье 12 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук МВД Абхазии: избирательная система прозрачная, поэтому нарушений мало

"Сообщу цифры, которые нам известны на 18:00. Еще раз повторюсь, число избирателей 131 тысяча 529 человек. На 18:00 проголосовали 64 692 гражданина, что составляет 49,18%. По всем 35 округам явка преодолела 25% барьер. Выборы можно считать состоявшимися во всех 35 округах", — сказала Лабахуа.

По данным Лабахуа, в двух избирательных округах явка составила свыше 70%, в семи — свыше 60%, в восьми округах — 50%, и в 16 округах свыше 40%.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.