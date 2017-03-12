Наблюдатели о выборах в Парламент: нарушения есть, на результат не повлияют

Труднодоступность участков для инвалидов, маркировка пальцев и дополнительные списки — международные наблюдатели на выборах поделились своими впечатлениями.

Sputnik, Владимир Бегунов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Затулин: на участках нужны журналы для регистрации наблюдателей

"Электорат Абхазии показал высокую политическую культуру, — уверен член ЦИК России Василий Лихачев. – Мы увидели желание народа выбрать Парламент, который будет работать. Приятно, что среди первых голосующих была молодежь. В этом я усматриваю хорошую политическую атмосферу в республике, которая позволяет взращивать молодые кадры".

Василий Лихачев рассказал, что посетил десять избирательных участков, штабы политических партий. По его словам, хорошо организован был выезд с урнами на дом.

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Из недостатков – малые помещения и труднодоступность участков для инвалидов.

"Я сам видел, как человек на костылях с трудом взбирался на второй этаж, — это, конечно, нарушение в организации выборов, но, если честно сказать, у нас в России таких участков тоже хватает".

По мнению Лихачева, нарушение незначительны, и выборы в целом прошли по высоким международным стандартам.

«У меня есть опыт участия во многих выборах, — сказал председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка. — Приятно, что мы не увидели здесь "каруселей", автобусов с засланными людьми. Я вижу разницу между выборными законодательствами ДНР и Абхазии. У нас голосование идет по спискам общественных движений, здесь мажоритарная система, но для Абхазии на данный период развития так, наверное, лучше".

© Sputnik. Томас Тхайцук Наблюдатель об условиях на участках: очень стесненные

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Елена Кравченко усмотрела нарушения в том, что не все избиратели были включены в списки, членам избирательной комиссии приходилось составлять дополнительные. Но в целом, она считает выборы состоявшимися и легитимными.

Василий Лихачев подтвердил наличие дополнительных списков, куда включалось по 20-30 человек.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов сказал, что дополнительными списками будут заниматься надзорные органы. Это нарушение, потому что списки должны быть составлены за месяц до голосования.

"Но выборов без недостатков не бывает, — пояснил Тотоонов. – Все нарушения, что мы увидели, незначительны и на результат не повлияют".

Владимир Бедевка также сообщил, что двое избирателей отказались голосовать из-за маркировки пальцев (для идентификации проголосовавших – ред.), но эта процедура прописана в законе и не является нарушением.

"Если бы на нашем месте были наблюдатели от ОБСЕ, они бы составили огромный список нарушений, — считает Василий Лихачев. — Иногда демократические процедуры доходят до абсурда. К примеру, по международным нормам, если бюллетень падает в урну вверх пометками, это нарушение тайны голосования. Также нарушением считается негерметичность кабинок во время голосования. Помощь внучки старенькому дедушке проголосовать – это нарушение. Мы такие вещи не засчитывали".

Все наблюдатели согласились с тем, что выборы состоялись, и сейчас главная интрига, кто прошел в депутаты, и на каких участках предстоит второй тур.