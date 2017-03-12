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Инвалиды и переносные урны: наблюдатели поделились деталями выборов в Абхазии

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (91)
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© Sputnik. Зафас Гамгия, Владимир Бегунов

Труднодоступность участков для инвалидов, маркировка пальцев и дополнительные списки - международные наблюдатели на выборах поделились своими впечатлениями.

Член ЦИК России Василий Лихачев рассказал, что посетил десять избирательных участков, штабы политических партий. По его словам, хорошо организован был выезд с урнами на дом.

Из недостатков – малые помещения, и труднодоступность участков для инвалидов.

Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка рассказал, что не увидел жестких нарушений, "карусели", или автобусы с засланными людьми.

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Елена Кравченко усмотрела нарушения в том, что не все избиратели были включены в списки, членам избирательной комиссии приходилось составлять дополнительные. Но в целом, она считает выборы состоявшимися и легитимными.

Василий Лихачев подтвердил наличие дополнительных списков, куда включалось по 20-30 человек.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Тотоонов сказал, что дополнительными списками будут заниматься надзорные органы. Это нарушение, потому что списки должны быть составлены за месяц до голосования.

"Если бы на нашем месте были наблюдатели от ОБСЕ, они бы составили огромный список нарушений, — сказал Василий Лихачев. —  Иногда демократические процедуры доходят до абсурда. К примеру, по международным нормам, если бюллетень падает в урну вверх пометками, это нарушение тайны голосования. Так же нарушением считается негерметичность кабинок во время голосования. Помощь внучки старенькому дедушке проголосовать – это нарушение. Мы такие вещи не засчитывали".

Все наблюдатели согласились с тем, что выборы состоялись и сейчас главная интрига, кто прошел в депутаты, и на каким участкам предстоит второй тур.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (91)


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Инвалиды и переносные урны: наблюдатели поделились деталями выборов в Абхазии
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