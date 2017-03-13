ЦИК Абхазии еще не определил дату второго тура выборов в Парламент

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. ЦИК Абхазии пока не определил дату второго тура голосования на выборах депутатов Парламента страны. Как пояснил председатель избиркома республики Тамаз Гогия, второй тур в соответствии с законом должен состояться в течение двух недель после первого.

© Sputnik. Томас Тхайцук Источник в ЦИК: в 12 округах избраны депутаты

Отвечая на вопрос, какие условия агитации будут предоставлены кандидатам в депутаты, участвующим во втором туре, глава ЦИК отметил, что будет предоставляться меньше возможностей по сравнению с первым туром.

"Кроме того, не будет определяться явка, победу одержит тот, кто наберет большее количество голосов", — добавил он.

По предварительным данным, в 12 округах избраны депутаты, в 22 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики, а в одном состоятся перевыборы.

На ход голосования дополнительные списки не оказали влияния, поступавшие жалобы оперативно рассматривались, выезжали на места и разрешали споры, сообщил Тамаз Гогия.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии состоялся 12 марта.



