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Тамаз Гогия

ЦИК Абхазии еще не определил дату второго тура выборов в Парламент

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (100)
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В Центральной избирательной комиссии Абхазии подвели предварительные итоги парламентских выборов в республике.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. ЦИК Абхазии пока не определил дату второго тура голосования на выборах депутатов Парламента страны. Как пояснил председатель избиркома республики Тамаз Гогия, второй тур в соответствии с законом должен состояться в течение двух недель после первого. 

Парламентские выборы в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
Источник в ЦИК: в 12 округах избраны депутаты
Отвечая на вопрос, какие условия агитации будут предоставлены кандидатам в депутаты, участвующим во втором туре, глава ЦИК отметил, что будет предоставляться меньше возможностей по сравнению с первым туром.

"Кроме того, не будет определяться явка, победу одержит тот, кто наберет большее количество голосов", — добавил он.

По предварительным данным, в 12 округах избраны депутаты, в 22 избирательных округах пройдет второй тур выборов в Парламент республики, а в одном состоятся перевыборы.

На ход голосования дополнительные списки не оказали влияния, поступавшие жалобы оперативно рассматривались, выезжали на места и разрешали споры, сообщил Тамаз Гогия.

Первый тур выборов в Парламент Абхазии состоялся 12 марта. 


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (100)


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