Глава ЦИК Абхазии рассказал, как прошли парламентские выборы

ЦИК Абхазии пока не определил дату второго тура голосования на выборах депутатов Парламента страны. Как пояснил председатель избиркома республики Тамаз Гогия, второй тур в соответствии с законом должен состояться в течение двух недель после первого.

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Отвечая на вопрос, какие условия агитации будут предоставлены кандидатам в депутаты, участвующим во втором туре, глава ЦИК отметил, что будет предоставляться меньше возможностей по сравнению с первым туром.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 марта.



