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Глава ЦИК Абхазии рассказал, как прошли парламентские выборы

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (106)
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(3:45 / 23.98Mb / просмотров видео: 9)
Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Центральной избирательной комиссии Абхазии подвели предварительные итоги парламентских выборов в республике.

ЦИК Абхазии пока не определил дату второго тура голосования на выборах депутатов Парламента страны. Как пояснил председатель избиркома республики Тамаз Гогия, второй тур в соответствии с законом должен состояться в течение двух недель после первого. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Отвечая на вопрос, какие условия агитации будут предоставлены кандидатам в депутаты, участвующим во втором туре, глава ЦИК отметил, что будет предоставляться меньше возможностей по сравнению с первым туром.

Выборы в Парламент Абхазии прошли 12 марта. 


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (106)
Теги:
Абхазия


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