Наблюдатели ДНР и ЛНР: выборы показали культуру абхазского народа

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Выборы депутатов Парламента Абхазии продемонстрировали всему миру высокую политическую культуру абхазского народа, сказал на встрече с президентом Абхазии наблюдатель из Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

"Хотели вас поблагодарить за ту честь, которую нам оказали. Быть международным наблюдателем — это, прежде всего, доверие. Эти выборы продемонстрировали всему миру высокую политическую культуру абхазского народа. Конечно же, нам, как молодым республикам, очень важен ваш опыт", — признался Бидевка.

По словам представителя делегации ДНР, полезным для наблюдателей станет опыт законодательной инициативы и построения экономики.

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Дмитрий Хорошилов отметил, что на всех участках, которые посетили, люди принимали их, как своих родных.

Рауль Хаджимба сказал гостям, что ДНР и ЛНР стоят на том же пути, который в свое время прошла Абхазия, от борьбы за свою независимость до признания.

"Спасибо вам, что эти дни были с нами. Надеюсь, что отношения между нашими народами будут укрепляться", — подчеркнул глава государства.

По данным ЦИК Абхазии, за ходом выборов следили 39 международных наблюдателей — это представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.



