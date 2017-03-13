14:36 13 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Подсчет голосов

Наблюдатели ДНР и ЛНР: выборы показали культуру абхазского народа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламент Абхазии (98)
30 0 0

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с наблюдателями от Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Выборы депутатов Парламента Абхазии продемонстрировали всему миру высокую политическую культуру абхазского народа, сказал на  встрече с президентом Абхазии наблюдатель из Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка.

Парламентские выборы в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
ЦИК Абхазии: в округе № 17 будут перевыборы в Парламент республики

"Хотели вас поблагодарить за ту честь, которую нам оказали. Быть международным наблюдателем — это, прежде всего, доверие. Эти выборы продемонстрировали всему миру высокую политическую культуру абхазского народа. Конечно же, нам, как молодым республикам, очень важен ваш опыт", — признался Бидевка. 

По словам представителя делегации ДНР, полезным для наблюдателей станет опыт законодательной инициативы и построения экономики.

Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Дмитрий Хорошилов отметил, что на всех участках, которые посетили, люди принимали их, как своих родных. 

Рауль Хаджимба сказал гостям, что ДНР и ЛНР стоят на том же пути, который в свое время прошла Абхазия, от борьбы за свою независимость до признания.

"Спасибо вам, что эти дни были с нами. Надеюсь, что отношения между нашими народами будут укрепляться", — подчеркнул глава государства.

По данным ЦИК Абхазии, за ходом выборов следили 39 международных наблюдателей — это представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.


Темы:
Парламент Абхазии (98)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Предпремьерный показ новой программы в рамках проекта Точка пересечения 2017
Сталин, шотландский кот и Георгий Победоносец: неделя в объективе
Инвалиды и переносные урны: наблюдатели поделились деталями выборов в Абхазии
Инвалиды и переносные урны: наблюдатели поделились деталями выборов в Абхазии
Идеальный депутат по мнению читателей Sputnik Абхазия
Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia