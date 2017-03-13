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Высокую оценку парламентским выборам дали наблюдатели ДНР

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (106)
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SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Почти 40 международных наблюдателей следили за ходом выборов в Парламент Абхазии.

Проведение вторых туров  - это исключительно объективное обстоятельство, которое предопределено национальным законодательством, а также следствие высокой конкуренции, сказала на встрече с президентом Абхазии председатель Центризбиркома ПМР Елена Городецкая.

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"Конкуренция имела место во многих округах, где было по восемь-девять кандидатов, и преодолеть 50-процентный порог объективно очень сложно. Поэтому мы благодарим вас за тот опыт, за те впечатления, которые мы получили, за гостеприимство. Вся наша делегация высоко оценивает работу, которая была проделана Центральной избирательной комиссией. Мы возьмем некоторые решения и примеры", — сказала она.  

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что выборы в Парламент республики прошли в спокойной атмосфере.

"Да, есть определенные вопросы, которые связаны с тем, что по многим округам будут вторые туры. По одному из округов вновь будут назначены повторные выборы. В остальном, как мы и планировали, выборы были спокойными, они прошли в спокойной атмосфере", — обратился глава государства к делегации из ПМР. 

Городецкая также подчеркнула, что их участие в выборах депутатов Парламента Абхазии в качестве наблюдателя было легкой и приятной миссией. 

По данным ЦИК Абхазии, за ходом выборов следили 39 международных наблюдателей — это представители Совета Федерации России, ЦИК России, Госдумы России, представители союзного государства России и Белоруссии, а также Республики Арцах, Южной Осетии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (106)


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