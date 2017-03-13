Сухум-Москва: педагог по вокалу из Абхазии связалась с Лерой Адлейба

Sputnik, Анжелика Бения.

Первое выступление первого отборочного этапа участницы Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!" уже за спиной. Юная певица новой песней готовится во втором туре покорить жюри и зрителей.

Боли в горле и температура не дают Валерии Адлейба полноценно выучить и отрепетировать новую песню. Из-за вируса юной конкурсантке пришлось отказаться от выступления на праздничном концерте в Кремле, которое она так ждала. Сейчас Валерия чувствует себя немного лучше, пьет лекарства, восстанавливает горло и силы.

Педагог по вокалу, певица Фая Мархолия вышла из Сухума на связь с Валерией, чтобы поддержать юную певицу и дать ей ценные советы перед вторым этапом конкурса.

Валерия сообщила, что участники проекта занимаются не только с педагогом по вокалу, но и с хореографом, репетируют уже на большой сцене и что пару репетиций она пропустила.

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"Не переусердствуй, не перегружай себя, потому что голосовой аппарат очень капризен. Если ты чувствуешь, что у тебя какая-то физическая, неприятная усталость, сделай паузу. Самой дома петь больше 15 минут я бы тебе пока не советовала. Внимательно относись к дыханию. Самое главное в пении – правильно поставленное дыхание. Где бы ты ни находилась, что бы ты ни делала, даже если не поешь, ты должна дышать правильно диафрагмой. Это должно у тебя быть на интуитивном уровне", – сказала Мархолия.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

– Тебе нравится весь этот темп, чувствуешь уже звездную жизнь? – спросила Мархолия Валерию.

– Да, мне все нравится. Мое выступление выложили в социальных сетях, и оно собрало много просмотров и комментариев, я их читаю, и мне приятно, – ответила Валерия.

– В тебе есть индивидуальность. Никогда, никому не подражай. Для артиста это важно. Ты спела «Adagio» в первом этапе так, как ты ее чувствовала, в этом заключался твой успех. Ты бы не смогла это сделать как Лара Фабиан, точно так же, как и она не спела бы, как ты, – сказала Мархолия.

Педагог по вокалу советовала Валерии не только правильно дышать, но и учить скороговорки, так как хорошая артикуляция для певицы важна.

"Выздоравливай. Ты наша звезда. Вся страна за тебя болеет. С каким бы результатом ты к нам не приехала, для нас ты уже победительница", – сказал Мархолия в конце беседы с юной конкурсанткой проекта «Ты супер!».

Музыкальное шоу "Ты супер!" стартовало 11 февраля 2017 года. Новый шестой выпуск проекта "Ты супер!" можно будет увидеть 18 марта в 20:00. Совместный проект "Ты супер!" международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Следить за конкурсантами, их успехами и победами, голосовать за них можно на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.



