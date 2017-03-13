Ты приедешь героиней: певица Фая Мархолия поддержала участницу "Ты супер!"

Боли в горле и температура не дают участнице международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба полноценно выучить и отрепетировать новую песню. Из-за вируса юной конкурсантке пришлось отказаться от выступления на праздничном концерте в Кремле, которое она так ждала. Сейчас Валерия чувствует себя немного лучше, пьет лекарства, восстанавливает горло и силы.

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Педагог по вокалу, певица Фая Мархолия вышла из Сухума на связь с Валерией, чтобы поддержать юную певицу и дать ей ценные советы перед вторым этапом конкурса.

"Выздоравливай. Ты наша звезда. Вся страна за тебя болеет. С каким бы результатом ты к нам не приехала, для нас ты уже победительница", – сказал Мархолия в конце беседы с юной конкурсанткой проекта «Ты супер!».

Следить за конкурсантами, их успехами и победами, голосовать за них можно на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.



