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Ты приедешь героиней: певица Фая Мархолия поддержала участницу "Ты супер!"

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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (65)
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(1:25 / 9.21Mb / просмотров видео: 27)
Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое выступление первого отборочного этапа участницы Валерии Адлейба в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!" уже за спиной. Юная певица новой песней готовится во втором туре покорить жюри и зрителей. Узнать о жизни в проекте, дать советы перед вторым этапом - из Сухума с Валерией связалась певица, педагог по вокалу Фая Мархолия.

Боли в горле и температура не дают участнице международного вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба полноценно выучить и отрепетировать новую песню. Из-за вируса юной конкурсантке пришлось отказаться от выступления на праздничном концерте в Кремле, которое она так ждала. Сейчас Валерия чувствует себя немного лучше, пьет лекарства, восстанавливает горло и силы.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Педагог по вокалу, певица Фая Мархолия вышла из Сухума на связь с Валерией, чтобы поддержать юную певицу и дать ей ценные советы перед вторым этапом конкурса.

"Выздоравливай. Ты наша звезда. Вся страна за тебя болеет. С каким бы результатом ты к нам не приехала, для нас ты уже победительница", – сказал Мархолия в конце беседы с юной конкурсанткой проекта «Ты супер!».

Следить за конкурсантами, их успехами и победами, голосовать за них можно на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.


Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (65)


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