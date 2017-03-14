Режиссер Киселюс и Миххаил: что знают об Эстонии в Абхазии

Sputnik, Амра Амичба.

Самые свежие ассоциации жителей Абхазии с Эстонией относятся к ближайшей премьерной постановке в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера.

"Я читала на сайте информационного агентства Sputnik, что к нам приглашен режиссер Русского театра Эстонии Андрей Киселюс, чтобы поставить в РУСДРАМе спектакль "Пять вечеров", — сказала Асида. – Одну из главных ролей исполняет мой любимый актер Армен Амирбекян. Вчера уже начали продавать билеты, купила парочку для себя и подруги. Премьера спектакля 13 апреля".

В советской Эстонии бывала пенсионерка из Сухума. Она считает, что прибалтийские страны всегда отличались от всех других республик союза.

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"Мне на тот момент очень понравилось, как будто за границей побывала, — заметила она. — Сами знаете, у них было немножко не как у нас. Но очень большое впечатление произвели на меня и люди, и природа. Очень много озер, красиво очень у них. Там люди умели отдыхать и расслабляться. А сейчас не знаю как там".

Анаид, когда говорят об Эстонии, вспоминает школьные годы.

"Проводили какое-то мероприятие, и каждый класс должен был представить одну из стран Советского Союза. И почему-то Эстонию выбрали для нашего класса. Моя мама работает в доме мод, и она пошила нам костюмы эстонские. Мы изучили их танцы, стихи, и мы выступали. Помню, даже чуть-чуть медленный был танец. Мне хотелось, чтобы было быстрее", — рассказала Анаид.

Виталий в Эстонии не бывал, но напомнил, что в Абхазии больше ста лет живут эстонцы, есть даже село в Гулрыпшском районе, где они компактно проживают – Эстонка.

"Не так давно я беседовал с одним из жителей Эстонки. Ему уже лет 85, и он до сих пор ездит на велосипеде на работу в аэропорт".

Опрошенные в Абхазии признают, что есть некоторые стереотипы, шаблоны в отношении эстонцев, например, что они медлительные. Не согласен с этим житель Сухума Виталий.

"Некоторые говорят, что можно уснуть, пока они что-то рассказывают. Они разные бывают, как и все остальные", — заметил он.

У абхаза Алхаса есть близкий друг, однокурсник из Эстонии.

"Миша русский, но родился в Эстонии. И так же, как русские в Абхазии впитывают в себя некоторые черты абхазов, так и русские в Эстонии похожи на эстонцев. Так вот Миша, не скажу, что медлительный, но и не шустрый, — сказал Алхас. — У друга даже имя в паспорте записано с двумя буквами "х"— Миххаил на эстонский лад".

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Абхазская Эстонка, варяги и медленные танцы: что знают об Эстонии в Абхазии

Опрошенный Sputnik молодой человек знаком с местными эстонцами.

"Знаю по Сухуму несколько эстонцев, они очень даже быстрые. Если есть какая-то национальная черта, наверное, она присуща тем, кто живет в Эстонии, а местные эстонцы очень даже быстрые ребята", — заметил он.

В Абхазии эстонцы ассоциируются с викингами и варягами.

"Совершенно северный народ, на нас не похожий. Но очень интересный, и они с таким прибалтийским акцентом", — сказала Манана.