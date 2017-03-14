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Абхазская Эстонка, варяги и медленные танцы: что знают об Эстонии в Абхазии

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Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (22)
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(3:15 / 20.51Mb / просмотров видео: 70)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В Абхазии корреспонденты Sputnik Амра Амичба и Томас Тхайцук опросили прохожих и выяснили, что жители столицы знают об Эстонии.

В советской Эстонии бывала пенсионерка из Сухума. Она считает, что прибалтийские страны всегда отличались от всех других республик союза. 

Виталий в Эстонии не бывал, но напомнил, что в Абхазии больше ста лет живут эстонцы, есть даже село в Гулрыпшском районе, где они компактно проживают – Эстонка. 

Опрошенные в Абхазии признают, что есть некоторые стереотипы, шаблоны в отношении эстонцев, например, что они медлительные. 

"Знаю по Сухуму несколько эстонцев, они очень даже быстрые. Если есть какая-то национальная черта, наверное, она присуща тем, кто живет в Эстонии, а местные эстонцы очень даже быстрые ребята", — заметил Мачич. 

В Абхазии эстонцы ассоциируются с викингами и варягами. 

"Совершенно северный народ, на нас не похожий. Но очень интересный, и они с таким прибалтийским акцентом", — сказала Манана.  

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (22)


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