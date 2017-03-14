Абхазская Эстонка, варяги и медленные танцы: что знают об Эстонии в Абхазии

В советской Эстонии бывала пенсионерка из Сухума. Она считает, что прибалтийские страны всегда отличались от всех других республик союза.

Виталий в Эстонии не бывал, но напомнил, что в Абхазии больше ста лет живут эстонцы, есть даже село в Гулрыпшском районе, где они компактно проживают – Эстонка.

Опрошенные в Абхазии признают, что есть некоторые стереотипы, шаблоны в отношении эстонцев, например, что они медлительные.

"Знаю по Сухуму несколько эстонцев, они очень даже быстрые. Если есть какая-то национальная черта, наверное, она присуща тем, кто живет в Эстонии, а местные эстонцы очень даже быстрые ребята", — заметил Мачич.

В Абхазии эстонцы ассоциируются с викингами и варягами.

"Совершенно северный народ, на нас не похожий. Но очень интересный, и они с таким прибалтийским акцентом", — сказала Манана.