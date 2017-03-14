Абхазия на 40 квадратных метрах: в Москве открылся MITT

СУХУМ, 14 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Национальный стенд Абхазии, который расположился на 40 квадратных метрах "Экспоцентра", представлен на международной выставке MITT во вторник 14 марта в Москве, об этом сообщили корреспонденту Sputnik члены абхазской делегации.

"На стенде Абхазии, который привлек повышенное внимание, изображены самые узнаваемые достопримечательности Сухума, а именно: столичная Брехаловка, набережная Махаджиров, гостиница "Абхазия" — и все это на фоне моря", — рассказал замминистра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба.

По его словам, несмотря на то, что выставка открылась всего несколько часов назад, к абхазскому стенду уже подошли представители многих зарубежных туроператоров, которые налаживают контакты с турфирмами Абхазии. Было несколько проектных предложений об открытии развлекательных центров в республике.

Абхазская продукция на международной выставке MITT © Фото: ТПП РА

Абхазская продукция на международной выставке MITT © Фото: ТПП РА

Абхазская продукция на международной выставке MITT © Фото: ТПП РА 1 / 3 © Фото: ТПП РА Абхазская продукция на международной выставке MITT

Начальник управления туризма ТПП Абхазии Инара Даурова рассказала, что на выставке Абхазию представили девять туроператоров, реализующих путевки в республику, также особое место занял целый ряд абхазской продукции.

"Среди нашей местной продукции такие национальные "бренды", как вина и воды, аджика, чай, мед, джемы, варенье, сыр, мясо, орехи и мед. Наш стенд вызвал большой интерес среди участников выставки, мы всем предлагаем продегустировать наши напитки и лакомства", — рассказала Даурова.

В абхазскую делегацию, которую возглавляет замминистра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба, входят начальники отделов и сотрудники турведомства, представители ТПП Абхазии, туристических и трансферных компаний.

В день открытия выставки MITT в Москве, абхазский стенд посетили министр иностранных дел республики Даур Кове, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба и члены абхазской диаспоры.

Международная выставка MITT проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку MITT главным событием туристической индустрии страны.