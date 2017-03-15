"Мы за Гумистой": воспоминания и фильм

Блокнот воспоминаний

В действительности, "Мы за Гумистой" — больше чем фильм. В нем удалось скомбинировать архивные кадры мартовской операции и воспоминания Героя Абхазии, ныне министра по курортам и туризму республики Автандила Гарцкия.

Эти заметки были написаны им во время войны, когда память о трагических событиях тех двух дней была свежа, когда запах смерти еще не развеялся, а тревога за однополчан и близких не покинула.

"Спустя столько лет я бы не смог так отчетливо вспомнить детали мартовского наступления, каждое слово, сказанное моими товарищами, каждую опасность, которую одни пережили. В этой небольшой книжке собрана хронология тех событий, о которых я написал во время войны в госпитале", — поделился Гарцкия.

Блокнот, который впоследствии стал книгой воспоминаний, был утерян много лет назад и нашелся спустя лишь два десятилетия, за что он безмерно благодарен своей матери.

Автандил Гарцкия решил поделиться своей радостью и разместил пост об этом в социальных сетях, на что отреагировали представители Комитета по делам молодежи и спорту. Они попросили автора дать им разрешение на публикацию.

"Я им дал полный карт-бланш и до последнего не знал, что по мотивам моего рассказа будут делать такого рода документальный фильм. Честно говоря, я его еще даже не смотрел, но сама идея мне нравится", — улыбаясь сказал Гарцкия.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ветеран Лолуа о Мартовском наступлении: нас бомбила наша артиллерия

Главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума Эсма Квициния рассказала, что в дни мартовского наступления каждый год проводятся памятные акции, а в этом году они решили немного поменять формат.

"Эти мероприятия, которые начались еще 13 марта, мы проводим совместно с Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба. В рамках акции с 13 по 17 марта для учеников средних школ мы организовываем экскурсии по музею, где им рассказывают о мартовском наступлении. А сегодня мы зажгли свечи по количеству погибших в те трагические дни и бесплатно раздали книги Автандила Гарцкия "Мы за Гумистой", — поделилась Квициния.

Больше чем фильм

Самой трагичной страницей войны назвала мартовское наступление директор Государственного музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя. По ее словам, памятные акции, посвященные погибшим в ходе наступательной операции, планировалось провести в сухумском Парке Славы, но из-за непогоды было решено перенести их в музей.

"Мы за очень короткий срок создали историко-литературную композицию по мотивам рассказа Автандила Гарцкия "Мы за Гумистой" и выбрали именно это произведение, так как оно очень эмоциональное, невозможно остаться равнодушным", — отметила Бейя.

Она добавила, что главная целевая аудитория документального фильма – это молодежь, так как молодые люди должны знать, через что пришлось пройти защитникам родины и какую жертву они принесли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гарцкия о Мартовском наступлении: мы хотели быстрее одержать победу

Посмотреть 23-минутную композицию "мы за Гумистой" пришли десятки людей, среди которых были ветераны войны, родители погибших бойцов, студенты и школьники.

В 1993 году начало операции было запланировано с 14 на 15 марта, но было перенесено в ночь с 15 на 16 марта. Предполагалось нанести удар по двум направлениям. Главным направлением стал левый фланг верхнего Гумистинского моста, вспомогательный удар планировалось провести на правом фланге в районе Гумистинского автодорожного моста.

Из воспоминаний командира Гудаутского батальона и группы "Эвкалипт" Автандила Гарцкия:

"Тогда мы учились всему по ходу дела. Наш отряд численностью в 43 человека уже побывал в трех операциях и последние две недели находился в верхней Эшере. Штурмовиками становились не специально подготовленные подразделения, а небольшие отряды, собранные по всему фронту".

Человеческий ресурс был небольшой, но и выборы тоже не было. Само слово штурмовики, по воспоминаниям Гарцкия, придавало им особую значимость, окруженную ореолом храбрости и долей авантюризма.

И вправду, численный перевес и техническое превосходство были на стороне врага, но среди Абхазской армии были и те, кто шел в атаку без оружия, с надеждой, что достанут его на поле боя. В основном это были молодые люди, для которых показаться трусом было страшнее смерти.

Помимо нехватки оружия, боеприпасов и людей, операцию усложняла и сама Гумиста, чье течение было стремительным. Противоположный берег грузинские боевики заминировали. Несмотря на все это, Абхазская армия начала форсировать реку после полуночи 15 марта. Заметив это, противник из ракетниц стал освещать территорию и открыл плотный обстрел.

Автандил Гарцкия в своей книге "Мы за Гумистой" подробно описывает практически каждое действие абхазских бойцов, людей, которые подбадривали товарищей и прикрывали друг друга.

Он называет имена защитников, чьей храбростью не перестает восхищаться, благодаря которым многие остались живы.

Зал не сдерживал слез. На большом экране умирали люди, раненые снова шли в бой, а смелые медсестры, испачканные кровью, пытались спасти жизни.

Заместитель директора Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, один из инициаторов создания историко-литературной композиции "Мы за Гумистой" Николай Медвенский рассказал, что фильм был создан всего за пару дней.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проснуться в могиле. Эпизод Мартовского наступления

"Основные отрывки из произведения Гарцкия озвучены Артуром Лакрба, а вторая часть состоит из архивных видео нарезок мартовской операции. Это короткая история того, как прошло мартовское наступление и об его итогах", — отметил Медвенский.

По его словам, делали все, чтобы видео ряд максимально соответствовал тексту на аудиозаписи. Около 85 % процентов кадров, добавил он, — это съемки мартовской операции, остальные кадры-из июльской и сентябрьской.

Если зрителям понравится такой подход к освещению истории, сказал Медвенский, то в будущем планируется реализовать несколько подобных и интересных идей.

Память поколений

В конце фильма "Мы за Гумистой" на экране появились 222 имени погибших в мартовском наступлении, чуть позже зашел и сам автор книги Автандил Гарцкия, которого зал встретил аплодисментами.

Его речь в большей степени была адресована молодым людям, для которых, по его словам, в основном и был написан этот рассказ.

"Я не писатель, но мне хотелось бы, чтобы хронологию событий мартовской операции знала наша молодежь. Многие из тех, кто тогда защищал родину, умирал за нее, были вашего возраста и отдали ей свой долг. Вы сейчас живете в мире и всегда должны о них помнить", — сказал Автандил Гарцкия, обращаясь к молодежи.

Председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба тоже сказала несколько слов молодым и отметила, что рассказы Гарцкия она читала еще до публикации, и они произвели на нее неизгладимое впечатления.

"Сегодня я все это прочувствовала по-новому. Вы должны понимать, что это поучительная история нашей победы, которую подарили нам всем наши дети, отцы, братья и сестра", — подчеркнула Кичба.

После просмотра "Мы за Гумистой", некоторые из молодых зрителей поделились своими впечатлениями.

© Фото: из материалов Тали Джопуа Историк: Мартовское наступление - героическая страница войны

"Раньше о мартовском наступлении я знал немного, но сегодня я понял, что наша армия была небольшая, но она была очень сильная благодаря смелости наших ребят. Они не падали духом, победили ради нас", — сказал 13-летний Александр Джения

Инал Басария был в курсе того, что происходило в середине марта 1993 года, но в фильме его ожидала одна неожиданность.

"В этом фильме я увидел отца моего близкого друга. Его отец погиб на войне и покоится в парке Славы, но я не знал, что он пал именно в мартовском наступлении. Выделить какие-то определенные моменты из фильма сложно, так как он целиком берет за душу", — признался Инал.

15 марта 1993 года в ходе военной атаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста, отдельные группы овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Однако крупномасштабное военное наступление по освобождению Сухума дальнейшего развития не получило. После кровопролитных боев 15-18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции.

По разным оценкам, в Мартовской наступательной операции, проведенной Вооруженными силами Абхазии на Гумистинском фронте, погибло от 200 до 300 абхазских бойцов, около 30 человек пропали без вести.