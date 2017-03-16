Мартовская трагедия от первого лица: в Сухуме показали "Мы за Гумистой"

В документальном фильме "Мы за Гумистой" удалось скомбинировать архивные кадры Мартовской операции и воспоминания Героя Абхазии, ныне министра по курортам и туризму республики Автандила Гарцкия.

"Спустя столько лет я бы не смог так отчетливо вспомнить детали Мартовского наступления, каждое слово, сказанное моими товарищами, каждую опасность, которую одни пережили. В этой небольшой книжке собрана хронология тех событий, о которых я написал во время войны в госпитале", — поделился Гарцкия.

Главный специалист Комитета по вопросам молодежи и спорту администрации Сухума Эсма Квициния рассказала, что в дни Мартовского наступления каждый год проводятся памятные акции, а в этом году они решили немного поменять формат.

Самой трагичной страницей войны назвала Мартовское наступление директор Государственного музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Герой Абхазии Мзия Бейя.

Мы за очень короткий срок создали историко-литературную композицию по мотивам рассказа Автандила Гарцкия "Мы за Гумистой" и выбрали именно это произведение, так как оно очень эмоциональное, невозможно остаться равнодушным", — отметила Бейя.

15 марта 1993 года в ходе военной атаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста, отдельные группы овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Однако крупномасштабное военное наступление по освобождению Сухума дальнейшего развития не получило. После кровопролитных боев 15-18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции.

В Мартовской наступательной операции на Гумистинском фронте погибли 222 абхазских бойца, около 30 человек пропали без вести.

Подробнее об этом читайте здесь >>